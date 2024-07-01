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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Уфе появится сборочное производство МАЗ
Братья белорусы готовы подсобить.

Грузовые автомобили (и не только) «МАЗ», как и «КАМАЗ», на постсоветском пространстве поистине культовые и знакомые всем. «КАМАЗы» собирают в Набережных Челнах, а вот завод МАЗ после развала СССР остался, условно говоря, за границей — в Беларуси. Впрочем, учитывая союзнический статус отношений между Россией и Беларусью, данное обстоятельство сложно назвать недостатком, тем более что сборочное производство МАЗ вскоре появится в Уфе (Башкортостан).

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По крайней мере, издание «БелТА» со ссылкой на пресс-службу МАЗа сообщило о том, что соответствующее соглашение было подписано на XI Форуме регионов Беларуси и России главой правительства Башкортостана Андреем Назаровым и гендиректором ОАО «МАЗ» — УКЗ «Белавтомаз» Валерием Иванковичем.

На данном этапе речь идёт о развитии сотрудничества МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Проще говоря, подразумевается, что в Уфе будут собирать троллейбусы МАЗ для нужд городского общественного транспорта в России.

Что же до МАЗов непосредственно белорусской сборки, то завод поставит в Россию грузовых и пассажирских машин на сумму порядка четырёх миллиардов рублей.

#россия #беларусь #белоруссия #автомобилестроение #«маз»
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