Дело нужное.

Как и любой механизм, атомная электростанция нуждается в регулярном обслуживании и ремонте. В частности, такая процедура проходит на Ленинградской АЭС, где на днях был завершён плановый ремонт третьего энергоблока с реактором РБМК-1000, лучше известного, как реактор «чернобыльского» типа. Как сообщил «Росатом», ремонт энергоблока завершился в конце июня: 26-го числа блок был подключён к сети, а двумя днями позже — 28 июня — был выведен на номинальную рабочую мощность.

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Напоминаем, что Россия сейчас является главным мировым строителем атомных электростанций, однако ситуация больше напоминает сапожника без сапог: непосредственно внутри самой России новые атомные электростанции — именно новые, а не заменяющие вырабатывающий свой ресурс — практически не строятся.

Существует план, по которому доля атомной генерации в общем энергобалансе России в ближайшие 10 лет должна увеличиться до четверти, но, судя по имеющимся темпам, это если и произойдёт, то явно не в столь сжатые (в масштабах энергетики, естественно) сроки.