Украина ни по одному параметру не подходит. Впрочем, как будто страны Прибалтики и Восточной Европы подходили. ЕС — сугубо политическая организация.

Несмотря на то, что у Евросоюза есть целый свод правил, по которым новые члены вступают в данное объединение, практика показывает, что ради политических целей в ЕС готовы принимать, по сути, кого угодно — даже государства, которые навсегда остаются в нём дотационными регионами, на благополучие которых почему-то должны вкалывать те же немцы, французы и итальянцы. По той же самой исключительно политической причине в Евросоюз пытаются затолкать Украину, которая ни по одному из параметров не подходит даже в кандидаты в члены, не то что во что-то большее.

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Прекрасно понимает, к чему приведёт вступление Украины в ЕС, немецкий политик и депутат Бундестага Сара Вагенкнехт. По её словам, Украина, для которой нормой являются всеобъемлющая коррупция и отсутствие верховенства закона, не может рассматриваться как возможный член Евросоюза.

Кроме того, Вагенкнехт вспомнила про поразившую Украину идеологию, в которой героизируются личности, ответственные за преступления против человечности. Как вы понимаете, сейчас чтобы говорить эти всем известные прописные истины, о которых западная пресса открыто писала ещё за год до начала российской специальной операции, нужно обладать колоссальным мужеством и бесстрашием.

Как мы уже отмечали неоднократно, Европа может быть спасена только в том случае, если к власти в европейских странах начнут приходить государственники и реалисты. Судя по изменению настроений в европейском обществе, отражающихся в результатах голосований, это произойдёт гораздо раньше, чем нам это казалось. Озвучиваемые той же Вагенкнехт тезисы находят отклик во всё большем количестве немцев, что, в общем-то, немудрено: результатом внутренней и особенно внешней политики текущего руководства Германии стала катастрофа в немецкой экономике, и ключевая проблема заключается в том, что этот поезд уже сорвался в обрыв, и что ни делай — остановить данный процесс уже невозможно. Придётся упасть в обрыв и подниматься оттуда заново. А ведь всё начиналось с «сейчас мы своими санкциями обрушим экономику России».