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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии заявила, что Россия станет самой большой угрозой безопасности Европы
А, может, наоборот? Самым большим фактором стабильности? Или это слишком сложно для нынешнего немецкого руководства?

Действующие европейские политические «элиты», отличающиеся низким уровнем образования, ещё более низким уровнем эрудиции, а также устрашающе низким уровнем профессиональной компетенции, для того и были посажены на свои посты, чтобы исполнять определённый нужный «сажателям» заказ. В данном случае такой заказ — это конфронтация с Россией любыми способами, пусть даже ценой благополучия граждан ЕС и перспектив европейских стран в целом.

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Ярчайшим представителем таких «элит» является министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая позволяет себе одно сомнительное заявление за другим, не встречая при этом никакого сопротивления со стороны других представителей немецкого политического класса

Так, сегодня Бербок заявила, что Россия в обозримой перспективе станет самой большой угрозой для Европы, а президент Владимир Путин решил бросить вызов европейской безопасности. По этой причине Бербок призвала наращивать поддержку Киева, который уже все, кому не лень, и даже такие деятели, как Бербок, используют в своих корыстных, нечистоплотных целях. И не понимает этого, к сожалению, только сам Киев.

Как видим, европейцев продолжают вынуждать жить в Зазеркалье: это не НАТО, окружившее Россию и тянущее свои клешни к Украине, угрожает России, а, видите ли, наоборот. Здесь, как вы понимаете, с такими «политиками» в Европе говорить совершенно не о чем: необходимо ждать их полной замены на радикально иной политический класс — реалистов и государственников — что, судя по результатам выборов в европейских странах, произойдёт гораздо раньше, чем можно было себе предположить.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #евросоюз #психиатрия
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