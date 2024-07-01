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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британская пресса жалуется, что Россия «глушит» четверть британских военных самолётов в Восточной Европе
Плохо. Надо доводить до 100 %.

Уровень вовлечённости стран коллективного Запада в украинский кризис столь запределен, что это единственная причина, по которой российская специальная военная операция до сих пор продолжается, а не завершилась, скажем, в течение трёх месяцев после её начала. При всей этой беспрецедентной вовлечённости отдельные страны, которые давным-давно утратили статус даже великих держав, но по-прежнему мнящие себя глобальными империями, имеют наглость возмущаться по поводу того, что Россия препятствует им в осуществлении их планов. Мы сейчас, как вы поняли, говорим про Великобританию, средства массовой информации которой жалуются, что Россия, дескать, «глушит» практически каждый четвёртый британский военный самолёт в воздушном пространстве Восточной Европы.

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В частности, британская газета The Telegraph пишет, что Россия устраивает помехи сигналу GPS, которым пользуется британская транспортная и разведывательная военная авиация. Естественно, Лондон попытался придать этим действиям заведомо опасный характер: дескать, вмешательство России в GPS-сигнал угрожает безопасности авиационного сообщения в Европе.

На самом деле, конечно, ничто ничему не угрожает, тем более что военная авиация наверняка работает на частотах, отличных от гражданской авиации.

Лучший способ избежать таких проблем — это согласиться на мирные условия России, полностью снять с РФ все незаконные односторонние рестрикции и начать строительство новой архитектуры евразийской безопасности с ключевым участием Москвы в оной. Но, как мы видим, в Лондоне предпочитают ныть и гнуть свою линию, вместо того, чтобы смотреть правде в глаза.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
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