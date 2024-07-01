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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали поводом для беспокойства концентрацию ВСУ у границ Беларуси
Киеву только втягивания Беларуси в конфликт не хватает для полноты ощущений.

За последнее время различные источники информации, в том числе вполне себе официальные СМИ, стали всё чаще сообщать о стягивании вооружённых сил Украины (ВСУ) к границе Беларуси. По какой причине это происходит, неизвестно, да и возможных вариантов хватает — от банального акта «устрашения» со стороны Украины до укрепления позиций на севере страны для замедления условного повторного похода ВС РФ на Киев.

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В Кремле информацией также владеют, и сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что концентрация ВСУ у границ Беларуси — это повод для беспокойства и для Минска, и для Москвы, поскольку Беларусь и Россия являются союзниками и обязаны приходить друг к другу на помощь в случае агрессии.

По словам Пескова, министерства обороны Союзного государства находятся в тесном контакте по данному вопросу, а главы государств могут обсудить сложившуюся ситуацию на грядущем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан) 3—4 июля.

На что рассчитывает Киев, занимаясь провокациями у границ РБ, не вполне понятно. Украине сейчас только втягивания Беларуси в этот конфликт с предрешённым исходом не хватает — для полноты ощущений.

#россия #украина #политика #беларусь #белоруссия
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