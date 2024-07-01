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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России провели обратный инжиниринг газовых редукторов для грузовиков с ГБО
Потребовалось всего-навсего 30 лет и 3 года, прежде чем такую не слишком уж сложную деталь разработали методом реверс-инжиниринга.

При всей неоднозначности идеи установки газобаллонного оборудования (ГБО) в автомобиль, таких модифицированных машин, в том числе работающих в грузоперевозках и пассажироперевозках, в России хватает. Одним из ключевых элементов любой газобаллонной системы является редуктор — устройство, понижающее давление газа на выходе из баллона до требуемого для работы двигателя внутреннего сгорания значения.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией непосредственно импортозамещённого по заказу "КАМАЗа" газового редуктора.

Несмотря на общую примитивность конструкции данного устройства, печальность ситуации заключается в том, что все они ранее импортировались из Евросоюза и Южной Кореи с Китаем. И если китайский вариант остался, то остальные по причине утраты ЕС и Южной Кореей трезвости рассудка отпали, и одним Китаем уже потребности рынка не закроешь. Поэтому «КАМАЗ» в экстренном порядке инициировал проект по разработке образца газового редуктора для грузовых автомобилей. В проекте участвовали многие научно-исследовательские организации, но с наиболее приемлемым с точки зрения «КАМАЗа» проектом вышел Инженерный центр Уральского федерального университета.

На данный момент имеются планы по налаживанию серийного производства газовых редукторов, которые в первую очередь пойдут на покрытие нужд «КАМАЗа», а затем и других заказчиков.

Как уже неоднократно отмечалось, автомобилестроительная отрасль в России является самой импортозависимой во всём отечественном машиностроении. Десятилетиями руководство страны тешилось иллюзией о том, что экономические отношения с РФ для Запада слишком важны, чтобы тот за одну секунду их разорвал по первому же требованию Вашингтона. Но, как мы увидели в 2022 году, отсутствие у европейских стран государственного суверенитета и субъектности в международных отношениях столь радикально, что ради ублажения хотелок США там готовы пожертвовать десятилетиями стабилизации отношений с Россией. В отношении несуверенных государств трезвый расчёт с упором на экономику, увы, не работает.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение
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Nvidia&Intel Hater
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Nvidia&Intel Hater
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о какой 9600 ты говоришь не ясно.но то что ты пидар и так ищещься в инете -все видели.Видели все скрины поиска из яндекса по твоему нику -ты там пидар
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RadeonFooker
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Легенда
14:57
зарплаты по 6 месяцев не плотили. жрать было нечего пустые полки
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FelsheR-BANZzZzZz
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irnwlf
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Привет, петух Nvidia&Intel Hater, давно не общались. Твои женские сисы зажили? Скинь пацанам фотку поржать.
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valderm
14:55
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Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
N1ghtwish
14:55
Я не знаю, петух, это или курица, но тут явный диагноз. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
REY_B_
14:54
Люди не вечные. А престижа с зарплатами, работа в промышленности всё ещё не имеет.
В России провели обратный инжиниринг газовых редукторов для грузовиков с ГБО
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