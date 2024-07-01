Потребовалось всего-навсего 30 лет и 3 года, прежде чем такую не слишком уж сложную деталь разработали методом реверс-инжиниринга.

При всей неоднозначности идеи установки газобаллонного оборудования (ГБО) в автомобиль, таких модифицированных машин, в том числе работающих в грузоперевозках и пассажироперевозках, в России хватает. Одним из ключевых элементов любой газобаллонной системы является редуктор — устройство, понижающее давление газа на выходе из баллона до требуемого для работы двигателя внутреннего сгорания значения.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией непосредственно импортозамещённого по заказу "КАМАЗа" газового редуктора.

Несмотря на общую примитивность конструкции данного устройства, печальность ситуации заключается в том, что все они ранее импортировались из Евросоюза и Южной Кореи с Китаем. И если китайский вариант остался, то остальные по причине утраты ЕС и Южной Кореей трезвости рассудка отпали, и одним Китаем уже потребности рынка не закроешь. Поэтому «КАМАЗ» в экстренном порядке инициировал проект по разработке образца газового редуктора для грузовых автомобилей. В проекте участвовали многие научно-исследовательские организации, но с наиболее приемлемым с точки зрения «КАМАЗа» проектом вышел Инженерный центр Уральского федерального университета.

На данный момент имеются планы по налаживанию серийного производства газовых редукторов, которые в первую очередь пойдут на покрытие нужд «КАМАЗа», а затем и других заказчиков.

Как уже неоднократно отмечалось, автомобилестроительная отрасль в России является самой импортозависимой во всём отечественном машиностроении. Десятилетиями руководство страны тешилось иллюзией о том, что экономические отношения с РФ для Запада слишком важны, чтобы тот за одну секунду их разорвал по первому же требованию Вашингтона. Но, как мы увидели в 2022 году, отсутствие у европейских стран государственного суверенитета и субъектности в международных отношениях столь радикально, что ради ублажения хотелок США там готовы пожертвовать десятилетиями стабилизации отношений с Россией. В отношении несуверенных государств трезвый расчёт с упором на экономику, увы, не работает.