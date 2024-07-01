Больше всего достаётся Харьковской области. Что, впрочем, понятно.

Несколько недель назад в зоне проведения специальной военной операции дебютировали тяжёлые авиационные бомбы ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Первоначально возникла мысль, что это показательная, демонстрационная детонация мощного боеприпаса, однако за последнее время кадров с применением ФАБ-3000 стало появляться так много (помним ещё также и тот факт, что лишь мизерная их доля попадают в Сеть), что впору говорить о регулярном, рутинном применении данных авиационных средств поражения.

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Так, тематические группы в социальных сетях опубликовали очередные кадры подрыва ФАБ-3000 на Харьковском направлении. Сообщается, что данная тяжёлая авиабомба была применена в районе населённого пункта Слобожанское к северо-востоку от самого областного центра, а целью стал пункт временной дислокации 5 батальона 13 отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины.

Бомбы ФАБ-3000 с УМПК могут применяться как российскими дальними бомбардировщиками Ту-22М3, так и истребителями-бомбардировщиками Су-34. Во втором случае «утёнок» может нести только одну такую тяжёлую авиабомбу, поэтому мы продолжаем частично придерживаться мнения, что применение данных средств поражения носит по большей части демонстрационный характер.