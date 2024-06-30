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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский допустил возможность переговоров с Россией
Пока что через посредников.

Как вы помните, в 2022 году на фоне эйфории после ложных успехов ВСУ, когда ВС РФ в рамках договора в Стамбуле отошли от Киева, а затем осенью по причине нехватки личного состава были вынуждены отойти из Харьковской области и оставить Херсон, украинское политическое руководство перестало рассуждать трезво и поверило, что так будет всегда и что «победа» не то что неминуема, она уже практически схвачена за ногу. Как итог, украинское политическое руководство приняло очень недальновидное (как, впрочем, и все решения 30 лет независимой Украины) решение: запретило само себе переговоры с Москвой.

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В результате напрямую РФ и Украина не общаются, а все переговоры, например, о «зерновой сделке» или об освобождении военнопленных, проводятся через посредников. Похожим образом утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение уже мирных переговоров с Россией.

По словам Зеленского, может быть найдена модель переговоров, при которой «можно найти решение».

При этом Зеленский дополнительно отметил, что посредниками могут выступать любые страны, а не только представители коллективного Запада. У Украины, утверждает Зеленский, есть «партнёры» на всех континентах, и многих из них можно привлечь к решению данного животрепещущего вопроса. Впрочем, любой документ, добавил Зеленский, должен устраивать Украину. Здесь, как вы понимаете, украинское политическое руководство продолжает давать себе возможность фордыбачиться и делать вид, будто положение страны позволяет ей что-то выбирать.

#россия #украина #политика #боевые действия
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