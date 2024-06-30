Мир надо принимать. Пока ещё есть возможность хоть что-то для себя выторговать. Скоро эта возможность кончится.

Есть такие люди, да и, как выяснилось, целые страны тоже, которые что ни делают — не идут дела. Украине поставили совершенно безумное, беспрецедентное количество вооружений из стран коллективного Запада, а также из стран Восточной Европы, опробовали даже самые современные системы вооружений, но всё тщетно — линия боевого соприкосновения медленно, но верно продолжает двигаться на запад, объекты даже в глубоком тылу Украины постоянно и практически беспрепятственно поражаются, нанося колоссальный ущерб экономике страны, не говоря уже о её военных перспективах, которые и так давным-давно всем понятны.

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И вот, с критикой в адрес зенитных ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине несколькими западными странами, включая США, выступил сам утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Patriot не могут противостоять российским корректируемым и планирующим авиационным бомбам, и даже если бы могли, то соотношение количества ракет для ЗРК Patriot, не говоря уже про их стоимость, по сравнению с российскими КАБами, делает первые неконкурентоспособными.

В этой связи Зеленский решил, что лучшей защитой является нападение, поэтому затребовал от Запада больше дальнобойных ракет. Цель этого Зеленский не назвал, но догадаться несложно: этими ракетами хотят наносить удары по российским аэродромам и военным складам. Проще говоря, нарушать международное право в условиях, когда войны между РФ и Украиной де-юре нет, и потом обрекать себя на удары возмездия по объектам энергетики и прочим чувствительным целям. Трудно сказать, почему киевское политическое руководство не накапливает опыт, не усваивает уроки, не делает никаких выводов и не поднимает свой «уровень», но имеем, что имеем.