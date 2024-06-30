Это, считает эксперт, единственный вариант обеспечить себе электроснабжение.

Состояние украинской энергосистемы в результате воздействия на неё ракет и беспилотников ВС РФ в рамках ударов возмездия в ответ на террористические с точки зрения международного права атаки ВСУ по территории России можно назвать если не полной катастрофой, то чем-то очень близким к этому статусу. По разным подсчётам, Украина лишена 80—95 % тепловой электрогенерации, половины гидроэлектрогенерации, Запорожской АЭС, а также значительного количества электрогенерирующих мощностей, которые теперь находятся в регионах, контролируемых Россией.

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Как итог, по всей стране каждодневные продолжительные веерные отключения электроснабжения, и будет только хуже, поскольку впереди зима, да и поводов для продолжения нанесения ударов по энергосистеме официальный Киев даёт Москве предостаточно, никак не усваивая урок. Перспективы крайне неблагоприятные, поэтому украинцам уже сейчас рекомендуют озаботиться грядущей проблемой с энергоснабжением.

В частности, директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк порекомендовал каждой украинской семье потратить 3—4 тысячи долларов на закупку энергетического оборудования, которое позволит сохранить энергоснабжение квартир/домов на период отключения основной сети. В детали господин Павлюк не вдаётся, но нетрудно догадаться, что он советует закупить целую пачку аккумуляторных батарей и инвертор к ним в придачу. Именно инвертор, который преобразует постоянный ток от аккумуляторов в переменное сетевое напряжение 220—230 В, и является самым дорогим устройством в этой системе.

Поразительно в этой ситуации то, что Павлюк связал данную рекомендацию не с чудовищным дефицитом электрогенерации в стране, а, представьте себе, с «общеевропейской традицией». В какой-такой сказочной Европе господин Павлюк увидел такую традицию, он уточнять не стал.