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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ точным ударом ОТРК «Искандер-М» накрыли ж/д эшелон ВСУ в Запорожской области
Слишком вольготно себя ВСУ чувствуют вблизи зоны конфликта, ничего не скажешь.

Основным способом доставки военной техники в сухопутных конфликтах были, есть и будут железные дороги. В том числе именно по этой причине Россия активно строит новую железную дорогу, проходящую через четыре новых региона в Крым. Пользуются железными дорогами, доставшимися Украине в наследство от СССР/России, и ВСУ, причём чувствуют себя запредельно вольготно даже вплотную к линии боевого соприкосновения. Не всегда подобная наглость и самоуверенность, впрочем, оправдывают себя: периодически ВС РФ удаётся «накрыть» железнодорожный эшелон, битком набитый военной техникой.

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В частности, вчера ВС РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли точный удар по железнодорожной станции в районе населённого пункта Украинка в Запорожской области, на которой осуществлялась разгрузка вооружений ВСУ, включая как доставшиеся в наследство от СССР/России образцы, так и переданные коллективным Западом.

В результате ракетного удара были, помимо личного состава, уничтожены бронетранспортёры M113 американского производства, несколько топливозаправщиков, зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», грузовой и автомобильный транспорт, а также боевые машины пехоты БМП-2.

Как нетрудно догадаться, уничтоженная на станции техника теперь не попадёт на линию боевого соприкосновения.

#россия #украина #политика #боевые действия
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