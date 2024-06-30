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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
За победу при желании можно выдать что угодно.

Поскольку Украина стремится на Запад и хочет быть как Америка, то и итоги вооружённых конфликтов можно будет трактовать по-западному, по-американски. Любое, даже самое сокрушительное поражение при желании можно выдать за победу, как США это делали во Вьетнаме, дважды в Ираке, в Афганистане, в Сирии, в Ливии и целом ряде других всем набивших оскомину примерах. Вот украинскую публику потихоньку начинают «обрабатывать» и готовить к тому, что потеря территорий — это не обязательно поражение в конфликте.

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Так, украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что главный «интерес» Украины — это не «вернуть» территории, а сохранить государственность, нацию. Территории, фантазирует Фесенко, можно будет вернуть позже, а сейчас самое главное — это «сберечь» людей и государство в целом, после чего войти в состав ЕС и НАТО.

Трудно сказать, какая каша варится в сознании господина Фесенко, но стремление Украины в НАТО прямо противоречит цели российской специальной военной операции, а это значит, что пока это стремление не забыто навсегда, боевые действия будут продолжаться, и задача сохранения украинской государственности автоматически станет невыполнимой.

Строго говоря, раскручивать идею сохранения украинской государственности при желании можно в очень интересном направлении. Например, можно сказать, что если Украина вступит в состав России, то автоматически «вернёт» Крым, Донбасс и другие территории. Более того, сможет без визы ездить по России и по огромному количеству других государств. Сплошная победа, не так ли? Впрочем, не будем давать бесплатных советов украинским «политологам».

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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