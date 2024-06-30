Видите ли, в текущем положении Украине надо идти навстречу. Кому надо, почему — известно только Киеву.

Беда действующего украинского политического руководства и всех к нему приближённых заключается в тотальном непонимании сложившейся ситуации. Официальному Киеву приятно существовать в иллюзии того, что он борется за Свет против Тьмы, а в сказках, как мы знаем, «добро» всегда побеждает «зло», и те, кто за «добро», всячески помогают ему добиться счастливого завершения истории.

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Проблема, как вы понимаете, в том, что мы не в сказке, а в реальности, Украина отнюдь не «Добро» и не «Свет», да и те, кто ей «помогают» — делают это исключительно в своих геополитических и экономических, то бишь в корыстных целях, а не из благородства и жажды некой абстрактной справедливости. Так, киевский экономист Алексей Кущ выразил недоумение и даже недовольство тем фактом, что Международный валютный фонд (МВФ) не желает списать долги Украины.

В представлении господина Куща, Украина находится в ситуации форс-мажора, и поэтому МВФ должны понять «экстраординарность» украинского положения и пойти на списание долгов. Тот факт, что этого не происходит, продолжил Кущ, возмущает его и, как он считает, значительную часть украинского общества.

Следует отметить, что в реальности, в которой следует всё-таки жить Украине и её политическому руководству, никакого форс-мажора в её ситуации нет, поскольку текущий конфликт не является обстоятельством непреодолимой силы и в любой момент может быть закончен: условия, которые для этого необходимо выполнить, Россией озвучены на высшем уровне. Не хотеть идти на мир на таких условиях — это никакой не форс-мажор, это блажь и неверная оценка ситуации официальным Киевом.

Что же до МВФ, то своё данная организация обязательно возьмёт и совершенно не будет обращать внимание на положение Украины. Уже сейчас известно, что МВФ требует от Киева ещё дальше повысить для населения и без того уже запредельно высокие тарифы на коммунальные услуги, часть из которых — те же электричество и отопление — в результате боевых действий и обеспечивать-то будет затруднительно, если не сказать невозможно. К сожалению, Украине и её гражданам придётся ещё не один год прожить в тяжёлой, но уже мирной ситуации, прежде чем придёт осознание того, что во всём, что произошло, она виновата сама. Как говорится, чем раньше человек начинает понимать, что исключительно он сам причина всех своих бед, тем лучше для него; это называется взрослением в противовес поразившему Киев инфантилизму.