Всё дело в инновационных батареях.

Новейший электрический самолет большой дальности от китайских разработчиков готовится к своему полноценному дебюту. Предварительно объявлено, что он будет полностью готов к использованию к 2028 году. Одной из ключевых особенностей воздушного судна станут сверхплотные литиевые батареи с впечатляющей ёмкостью 500 Втч/кг.

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Компания Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), являющаяся мировым лидером в производстве аккумуляторов для электромобилей, объявила об успешно пройденных испытаниях 4-тонного самолёта с использованием «конденсированных батарей» сверхвысокой плотности. В ближайшие 3-4 года ожидается создание 8-тонного электрического самолёта, способного преодолевать расстояния от 2000 до 3000 км.

Новые конденсированные батареи CATL, обладающие плотностью энергии в 500 Втч/кг, задают новые стандарты в индустрии авиационных технологий. Батареи этого уровня способны преодолеть в два раза плотность энергии других аналогичных устройств на современном рынке. Такой прорыв технологий позволит значительно увеличить дальность полёта экологически чистых самолётов.

На данный момент конструкция воздушного судна, характеристики двигателя, а также информация о длине, высоте и скорости полёта, остаются строго охраняемым коммерческим секретом. Однако сообщается, что CATL стремится к созданию коммерческого электрического самолета с дальностью полёта от 2000 до 3000 км, который будет полностью готов к использованию к 2027-2028 годам.

Китайская авиационная отрасль продемонстрировала готовность к внедрению новаторских технологий в электрическую авиацию. Одобрение местных органов власти для воздушного такси eVTOL компании eHang за несколько лет до американских или европейских регулирующих органов является ярким примером стремления Китая к лидерству в области воздушного транспорта нового поколения.