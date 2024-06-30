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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Силовые машины» поставили 80-мегаваттный турбогенератор для модернизации Киришской ГРЭС
Исполин.

«Силовые машины» завершили поставку 80-мегаваттного турбогенератора серии ТЗФП для модернизации турбоагрегата №4 на Киришской ГРЭС ПАО «ОГК-2». Оборудование изготовлено на заводе «Электросила», являющемся частью АО «Силовые машины».

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Ключевым компонентом турбогенератора является статор, вес которого составляет 92 тонны. Доставка статора осуществлялась специальной платформой по железной дороге, а последующее перемещение на ремонтную площадку произведено с применением мостового крана.

Генераторы серии ТЗФП отличаются высокой эффективностью, маневренностью и способностью к перегрузкам, что делает их привлекательным выбором для модернизации энергетических объектов.

Модернизация турбоагрегата №4 на Киришской ГРЭС проводится в рамках широкомасштабной программы обновления оборудования. Планируется ввод в эксплуатацию в 2025 году, что станет следующим шагом к обновлению производственных мощностей.

Процесс замены и реконструкции ключевого оборудования в станции осуществляется в рамках программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей. После успешной модернизации турбоагрегатов №2 и №1 в 2023 и 2024 годах соответственно, замена и реконструкция турбоагрегата №4 станет необходимым шагом для обеспечения надежных поставок тепловой энергии в будущем.

#генераторы
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На Волжской ГЭС в рамках масштабной модернизации заменят генератор, который там работает с 1959 года
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