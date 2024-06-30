Интересным образом у него обстоят дела с зарядкой.

Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал, работающий на батарейной энергии, начал использоваться на открытом горнодобывающем медно-золотом руднике в Замбии. Hitachi Construction Machinery объединила усилия с ABB с целью исследования пути достижения нулевых выбросов вредных веществ от горнодобывающей техники. Разработка самосвала на аккумуляторах началась в 2021 году.

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На руднике Кансанши в Замбии уже используются троллейбусы от Hitachi, которые работают на дизель-электрической схеме. Однако новый самосвал на батареях полностью исключает выбросы дизельного топлива, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Но у экологов на этот счёт, видимо, есть своё мнение.

Прототип электрического самосвала успешно прошёл испытания и был доставлен на рудник в Замбии для дальнейшего тестирования. Этот гигантский грузовик, основанный на модели Hitachi EH4000 AC-3, имеет длину 14 метров, шины диаметром 74 см, мощность двигателя Cummins 2500 л.с. и номинальную грузоподъёмность 221 тонну.

Ожидается, что самосвал сможет работать непрерывно благодаря сети воздушных зарядных станций и системе рекуперативного торможения. Благодаря динамической зарядке, встроенный аккумулятор будет меньшего размера, что не только снизит производственные расходы, но и увеличит полезную грузоподъёмность грузовика. Сведения о ёмкости аккумулятора пока не разглашаются, но данные технологии позволят работать без необходимости частого подзарядки, осуществляя зарядку в движении.