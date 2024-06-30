Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал начал работать на руднике в Замбии
Интересным образом у него обстоят дела с зарядкой.

Первый в мире сверхбольшой электрический самосвал, работающий на батарейной энергии, начал использоваться на открытом горнодобывающем медно-золотом руднике в Замбии. Hitachi Construction Machinery объединила усилия с ABB с целью исследования пути достижения нулевых выбросов вредных веществ от горнодобывающей техники. Разработка самосвала на аккумуляторах началась в 2021 году.

реклама

На руднике Кансанши в Замбии уже используются троллейбусы от Hitachi, которые работают на дизель-электрической схеме. Однако новый самосвал на батареях полностью исключает выбросы дизельного топлива, что позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду. Но у экологов на этот счёт, видимо, есть своё мнение.

Прототип электрического самосвала успешно прошёл испытания и был доставлен на рудник в Замбии для дальнейшего тестирования. Этот гигантский грузовик, основанный на модели Hitachi EH4000 AC-3, имеет длину 14 метров, шины диаметром 74 см, мощность двигателя Cummins 2500 л.с. и номинальную грузоподъёмность 221 тонну.

Ожидается, что самосвал сможет работать непрерывно благодаря сети воздушных зарядных станций и системе рекуперативного торможения. Благодаря динамической зарядке, встроенный аккумулятор будет меньшего размера, что не только снизит производственные расходы, но и увеличит полезную грузоподъёмность грузовика. Сведения о ёмкости аккумулятора пока не разглашаются, но данные технологии позволят работать без необходимости частого подзарядки, осуществляя зарядку в движении.

#электромобили #автомобили #самосвалы
+
Написать комментарий (0)
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
Toyota собирается представить в Китае электромобиль с автопилотом в 2025 году
В Москве прошла презентация кроссовера Hongqi HS3 — рекомендованная цена стартует от 3,99 млн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
31
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
262
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
139
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
6
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
7
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
3

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
00:38
Чё по иопсам?
SK Hynix представляет SSD PCB01 с пропускной способностью 14 ГБ/с для ПК с ИИ
redwoodos
00:29
Шизоид, амд берут чисто для игр, никому твои расширения под линукс не всрались Я брал в 17 году 588, и она постепенно обошла 1060 во всех актуальных игорах, если бы не работа то и сейчас бы сидел на а...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
00:27
И это мне говорит лживый кастрированный ублюдок у которого проц кал и мечта бичугана за 8 тыр (долго у мамки просил то ?),карта из разряда обнять и плакать-попросту кал.Который судя по постоянной акти...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
00:15
ты ублюдок заврался.Никак и ни при каких условиях у тебя в нативе или на ультра качестве dlss не могло быть 35 кадров.При настройках всех графики Высоко.а если пару настроек там до средних снизить Об...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Obscury
00:12
90% по весу небось.
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
REY_B_
23:53
Но только козырем CD Projekt RED всегда было то, что она в США не находиться. И не работает так, как там сейчас заведено.....
Сиквел Cyberpunk 2077 будет лучше соответствовать американскому сеттингу благодаря студии в Бостоне
Евгений Истомин
23:48
Байку про «три дня» придумали в западных СМИ. Изучайте матчасть.
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
newceyre
23:45
Под каждым подобного рода текстом вылезают нищесосы, которым их 15-летнего проца хватает на всё и ещё на 30 лет хватит.
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Евгений Истомин
23:41
Привет, Тарас! Как дела? 🤡
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Dante1980
23:24
Договор 1686 г. о покупки Россией Киева у Речи Посполитой. ------------------------ Хорошая попытка для полит срача. Только в том же договоре написано, что он обязан был ратифицироваться при каждой см...
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем