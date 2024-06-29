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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кандидат в президенты США: западные санкции лишь укрепили экономику РФ
Говорить правду и быть реалистом нынче опасно. Заклеймят ещё «апологетом Кремля».

Как работала западная разведка, работала ли она вообще или же на стол к западным функционерам клали те доклады, которые они хотели видеть, ещё предстоит разобраться историкам будущего. Зато реальным политикам настоящего предельно очевидно, что некие силы с неизвестной целью вводят население своих стран в огромное заблуждение касательно их возможностей относительно возможностей других государств.

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Так, например, независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединённые Штаты живут в иллюзии, полагая, что они единственная сверхдержава на планете. Сейчас в мире появились ещё две сверхдержавы: Россия восстановила данный статус, а Китай впервые за тысячи лет его обрёл. Кроме того, РФ и Китай объединили свои усилия в политической и экономической сферах, тем самым усилив друг друга и позволяя друг другу не опасаться экономической агрессии коллективного Запада.

По словам Кеннеди-младшего, рестрикции, наложенные Западом в одностороннем порядке на Россию, не просто не привели к желаемому для Запада результату, а даже наоборот — укрепили российскую экономику, которая сейчас является четвёртой в мире по паритету покупательной способности по статистике Всемирного банка.

Кеннеди-младший также регулярно отмечает, что катастрофа на Украине — это следствие действий западных стран, которые довели Москву до принятия тяжёлого решения о начале военной операции.

#россия #сша #политика #экономика
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