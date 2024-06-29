Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
РЖД запустила сервис «Заявка в лист ожидания» — он позволяет отслеживать появление билетов на поезд, где все места распроданы
Если кто-то из пассажиров отказался от поездки, например.

Сервис «Заявка в лист ожидания» для билетов на поезда дальнего следования холдинга РЖД теперь доступен на сайте и в веб-приложении компании. Этот новый сервис позволяет пассажирам купить билеты на поезд, даже если места уже распроданы, благодаря отменам поездок других пассажиров или добавлению дополнительных вагонов перевозчиком.

реклама

Как работает сервис: если на официальном сайте РЖД пассажир не видит доступных билетов на нужный поезд, он может нажать кнопку «Заявка в лист ожидания». Затем нужно указать маршрут, дату отправления и номер поезда, после чего внести дополнительные данные о предпочтениях по вагонам и местам, а также о контактной информации для уведомлений о статусе заявки.

Важно отметить, что система будет искать билеты исключительно в соответствии с заданными параметрами. Например, если запрос был на два нижних места в купе, система не предложит билеты на одно нижнее и одно верхнее место. Места будут доступны только тому, чьи требования соответствуют контексту освобождения места.

При наличии билетов, соответствующих запросу пассажира, ему будет отправлено уведомление и ссылка для оплаты в течение двух часов. Бронирование автоматически аннулируется, если оплата не происходит в указанный срок, и предлагается следующему пассажиру из списка ожидания.

Стоимость билета будет актуальной на день покупки с учетом динамического ценообразования. Если пассажир нашел другие билеты или изменил маршрут, он может выйти из списка ожидания. Для отслеживания статуса заявки или оплаты можно воспользоваться личным кабинетом пассажира.

Однако ввод специальных условий, например для инвалидов, не входит в функционал «Листа ожидания». Также сервис недоступен для поездов, идущих в/из Калининграда. На первом этапе функционал не учитывает акции и бонусные программы перевозчиков, но ожидается его расширение и возможность покупки билетов со скидками. Планируется развитие сервиса также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

#сделано в рф #ржд
+
Написать комментарий (0)
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» объявил о запуске нового ковочного комплекса за 2,5 млрд рублей
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
30
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
262
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
136
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
6
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
7
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
3

Сейчас обсуждают

Dante1980
23:24
Договор 1686 г. о покупки Россией Киева у Речи Посполитой. ------------------------ Хорошая попытка для полит срача. Только в том же договоре написано, что он обязан был ратифицироваться при каждой см...
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
23:22
У тебя никак физически не могло быть 35юты настолько заврался лживый ублюдок что уже нюх потерял.Вот люди пишут что полностью неиграбельно на 3050 и даже в 720 ток 30 кадров.Мразь ублюдочная тут залив...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
salexa
23:13
о,сейчас "шевмерлики подтянутся"(как мухи на ..)
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Алексей Баев
23:06
только причем тут fx8350
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Nvidia&Intel Hater
23:04
У тебя очко то как полыхает до сих пор ?? Как неудачно ты сегодня в гавно сел.обычно ток слегка обмазюкиваешься.а сегодня по полной.ну чтож.я доволен.и доволен что тебя заблокируют.может и меня правда...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Eppius
23:00
Очередное фуфло
Революционные смарт-очки Solos с камерой и ИИ на базе GPT-4 появятся уже в этом году
Nvidia&Intel Hater
22:58
Ты сначала член из рта вынь.а то невнятно балакаешь.ты меня ток в влажных мечтах можешь ебнуть,я и выше и сильнее тебя физически,но то зачем знать.ты ж у нас членосос вдруг думаешь что все в инете худ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Дмитрий Егоров
22:56
уже
Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
Nvidia&Intel Hater
22:54
Тот бред чтоты пишешь уже в аналы истории входит.У генки рельсоукладчика лучи были .у тебя гандона штопанного длсс .у тебя карта то натив не тянет нигде.мне то посрать я не играю в игры.а у тебя разры...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:52
Меня не ёбнешь, а тебя запросто, всё, чего с падалью о чём то говорить, тебя считай нет
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем