Если кто-то из пассажиров отказался от поездки, например.

Сервис «Заявка в лист ожидания» для билетов на поезда дальнего следования холдинга РЖД теперь доступен на сайте и в веб-приложении компании. Этот новый сервис позволяет пассажирам купить билеты на поезд, даже если места уже распроданы, благодаря отменам поездок других пассажиров или добавлению дополнительных вагонов перевозчиком.

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Как работает сервис: если на официальном сайте РЖД пассажир не видит доступных билетов на нужный поезд, он может нажать кнопку «Заявка в лист ожидания». Затем нужно указать маршрут, дату отправления и номер поезда, после чего внести дополнительные данные о предпочтениях по вагонам и местам, а также о контактной информации для уведомлений о статусе заявки.

Важно отметить, что система будет искать билеты исключительно в соответствии с заданными параметрами. Например, если запрос был на два нижних места в купе, система не предложит билеты на одно нижнее и одно верхнее место. Места будут доступны только тому, чьи требования соответствуют контексту освобождения места.

При наличии билетов, соответствующих запросу пассажира, ему будет отправлено уведомление и ссылка для оплаты в течение двух часов. Бронирование автоматически аннулируется, если оплата не происходит в указанный срок, и предлагается следующему пассажиру из списка ожидания.

Стоимость билета будет актуальной на день покупки с учетом динамического ценообразования. Если пассажир нашел другие билеты или изменил маршрут, он может выйти из списка ожидания. Для отслеживания статуса заявки или оплаты можно воспользоваться личным кабинетом пассажира.

Однако ввод специальных условий, например для инвалидов, не входит в функционал «Листа ожидания». Также сервис недоступен для поездов, идущих в/из Калининграда. На первом этапе функционал не учитывает акции и бонусные программы перевозчиков, но ожидается его расширение и возможность покупки билетов со скидками. Планируется развитие сервиса также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».