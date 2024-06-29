Новые рабочие места и импортозамещение. И это прекрасно.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», размещённой в Дзержинске Нижегородской области, одобрил заявки трёх новых резидентов на общий объём инвестиций свыше 8 млрд рублей. ООО «Вертекс экорешения», ООО «Инвент тяжелое машиностроение» и ООО «Зегро» получили поддержку для получения статуса резидентов ОЭЗ.

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Заместитель губернатора Нижегородской области, Андрей Саносян, отметил, что на данный момент статус резидента ОЭЗ уже получили 27 компаний, планирующих инвестировать в свои проекты 71,8 млрд рублей и создать более 3500 рабочих мест. Инвесторы заняли более половины территории площадки, что свидетельствует о постоянном интересе промышленных предприятий к этой зоне.

Одно из новых предприятий, ООО «Вертекс экорешения», планирует создать полный цикл производства бытовой химии и гигиенической продукции, а также тары и упаковки. Инвестиции в проект превышают 7,5 млрд рублей, с созданием 560 рабочих мест. Компания ориентируется на задачи импортозамещения.

ООО «Инвент тяжёлое машиностроение» планирует создать машиностроительный комплекс по производству теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования с инвестициями более 388 млн рублей и созданием 27 рабочих мест.

ООО «Зегро» намерено организовать производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов, генераторов азота, модульных компрессорных станций, которые используются на промышленных предприятиях. Инвестиции в проект составляют более 202 млн рублей, а планируемое количество рабочих мест — 39.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» выступает управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин». Процедура получения статуса резидента включает выбор площадки для реализации проекта, регистрацию юридического лица на территории г. Дзержинска, представление документов в управляющую компанию, защиту проекта на экспертном совете и заключение соглашения с Корпорацией развития региона и министерством экономического развития. После этого резиденту выдаётся свидетельство о регистрации в ОЭЗ «Кулибин».