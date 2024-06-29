Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
Новые рабочие места и импортозамещение. И это прекрасно.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», размещённой в Дзержинске Нижегородской области, одобрил заявки трёх новых резидентов на общий объём инвестиций свыше 8 млрд рублей. ООО «Вертекс экорешения», ООО «Инвент тяжелое машиностроение» и ООО «Зегро» получили поддержку для получения статуса резидентов ОЭЗ.

реклама

Заместитель губернатора Нижегородской области, Андрей Саносян, отметил, что на данный момент статус резидента ОЭЗ уже получили 27 компаний, планирующих инвестировать в свои проекты 71,8 млрд рублей и создать более 3500 рабочих мест. Инвесторы заняли более половины территории площадки, что свидетельствует о постоянном интересе промышленных предприятий к этой зоне.

Одно из новых предприятий, ООО «Вертекс экорешения», планирует создать полный цикл производства бытовой химии и гигиенической продукции, а также тары и упаковки. Инвестиции в проект превышают 7,5 млрд рублей, с созданием 560 рабочих мест. Компания ориентируется на задачи импортозамещения.

ООО «Инвент тяжёлое машиностроение» планирует создать машиностроительный комплекс по производству теплообменных аппаратов и металлообрабатывающего оборудования с инвестициями более 388 млн рублей и созданием 27 рабочих мест.

ООО «Зегро» намерено организовать производство ресиверов для сжатого воздуха и инертных газов, генераторов азота, модульных компрессорных станций, которые используются на промышленных предприятиях. Инвестиции в проект составляют более 202 млн рублей, а планируемое количество рабочих мест — 39.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» выступает управляющей компанией ОЭЗ «Кулибин». Процедура получения статуса резидента включает выбор площадки для реализации проекта, регистрацию юридического лица на территории г. Дзержинска, представление документов в управляющую компанию, защиту проекта на экспертном совете и заключение соглашения с Корпорацией развития региона и министерством экономического развития. После этого резиденту выдаётся свидетельство о регистрации в ОЭЗ «Кулибин».

#производство #сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» объявил о запуске нового ковочного комплекса за 2,5 млрд рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
29
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
262
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
105
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
6
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
3
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
6

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
22:09
Вот член тебе в твою глотку поганую сейчас видос выложу того же места
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:06
Я вижу скрин с ютуба
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:06
ты настройки чмырь видишь ??
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:06
хера ты теперь слетишь.как я ждал и давно хотел так подловить.а тут случай прям представился
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:05
С куексесесс это скрин, на ультра перфомансе, уже этот ксесс и его разреженное изображение я везде узнаю
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:05
Да катись уже
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:05
ты вообще дурак -лживым в чем падла.это скрин с dlss
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:04
пстц, как можно быть таким лживым, и ради чего, непонятно, вот и блогеры такие же снимают видосики для промывки мозгов
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:03
Я тебя теперь на всесь сайт ославлю чмырь.как ты принял свою же любимку за мазню.чмо
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:03
Да епть ты дурак совсем или просто опущенное чмо которое заднюю включает -я скрин с игры выложил клоун ипаный с настройками.то что у тебя ток обсос ток 3050 конченая есть не значит что у других так .с...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем