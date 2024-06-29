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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» объявил о запуске нового ковочного комплекса за 2,5 млрд рублей
Высокая производительность, точность ковки и высокая автоматизация процессов.

Генеральный директор компании ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов произвёл торжественный запуск нового ковочного комплекса в кузнечно-штамповочном цехе на производственной площадке предприятия в Верхней Салде (Свердловская область). Новый современный комплекс объявлен универсалом в металлургической промышленности, обладающим максимальной производительностью при минимальном участии человека. Работы над проектом общей стоимостью более 2,5 млрд рублей начались в 2019 году.

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Дмитрий Трифонов отметил, что основная цель нового ковочного комплекса — увеличить производительность ВСМПО-АВИСМА в ковке качественной титановой продукции, такой как прутки и слябы, для применения в различных отраслях, включая индустриальную, морскую, аэрокосмическую, автомобильную и медицинскую сферы. На сегодняшний день комплекс обладает высокой производительностью, точностью ковки и технической возможностью автоматизировать производственные процессы.

В рамках пусконаладочных работ новый ковочный комплекс успешно прошёл горячие испытания. Пресс взаимодействовал с горячим металлом, все параметры ковки и технологическая точность были проверены, а также отработаны технологические операции, операции по обслуживанию пресса и проверена вся инфраструктура. Введение в эксплуатацию данного оборудования позволит значительно повысить производительность компании по обработке титана и эффективность операций в целом.

#производство #сделано в рф
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Nvidia&Intel Hater
22:09
Вот член тебе в твою глотку поганую сейчас видос выложу того же места
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:06
Я вижу скрин с ютуба
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:06
ты настройки чмырь видишь ??
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:06
хера ты теперь слетишь.как я ждал и давно хотел так подловить.а тут случай прям представился
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:05
С куексесесс это скрин, на ультра перфомансе, уже этот ксесс и его разреженное изображение я везде узнаю
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:05
Да катись уже
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:05
ты вообще дурак -лживым в чем падла.это скрин с dlss
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:04
пстц, как можно быть таким лживым, и ради чего, непонятно, вот и блогеры такие же снимают видосики для промывки мозгов
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:03
Я тебя теперь на всесь сайт ославлю чмырь.как ты принял свою же любимку за мазню.чмо
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:03
Да епть ты дурак совсем или просто опущенное чмо которое заднюю включает -я скрин с игры выложил клоун ипаный с настройками.то что у тебя ток обсос ток 3050 конченая есть не значит что у других так .с...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
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