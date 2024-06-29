Высокая производительность, точность ковки и высокая автоматизация процессов.

Генеральный директор компании ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Трифонов произвёл торжественный запуск нового ковочного комплекса в кузнечно-штамповочном цехе на производственной площадке предприятия в Верхней Салде (Свердловская область). Новый современный комплекс объявлен универсалом в металлургической промышленности, обладающим максимальной производительностью при минимальном участии человека. Работы над проектом общей стоимостью более 2,5 млрд рублей начались в 2019 году.

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Дмитрий Трифонов отметил, что основная цель нового ковочного комплекса — увеличить производительность ВСМПО-АВИСМА в ковке качественной титановой продукции, такой как прутки и слябы, для применения в различных отраслях, включая индустриальную, морскую, аэрокосмическую, автомобильную и медицинскую сферы. На сегодняшний день комплекс обладает высокой производительностью, точностью ковки и технической возможностью автоматизировать производственные процессы.

В рамках пусконаладочных работ новый ковочный комплекс успешно прошёл горячие испытания. Пресс взаимодействовал с горячим металлом, все параметры ковки и технологическая точность были проверены, а также отработаны технологические операции, операции по обслуживанию пресса и проверена вся инфраструктура. Введение в эксплуатацию данного оборудования позволит значительно повысить производительность компании по обработке титана и эффективность операций в целом.