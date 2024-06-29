Хорошо же?

ООО «АРМ» сообщило о планах начать до конца 2024 года оснащать российские трактора и погрузчики бренда «Силант» электроприводами, созданными калужскими инженерами. Компонентная база электродвигателей для техники, выпускаемой в Чебоксарах, будет на 90% сделана в России.

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Технику «Силант» начнут оборудовать инновационными преобразователями и электроприводами, а также модернизированными компонентами, такими как литий-ионные батареи и современные зарядные устройства. По данным пресс-службы, эти усовершенствования обеспечат высокий уровень локализации и значительное улучшение технических характеристик «Силант».

Первый российский электротрактор «Силант» был разработан компанией «Априорные решения машин» (АРМ), где в 2024 году начали замену импортных компонентов на российские. Новые электроприводы собственной разработки позволят достичь высокого уровня локализации до 90% и запустить серийное производство электротракторов.

В настоящее время проводятся тестирования преобразователей для вентильно-индукторных двигателей, что позволит повысить мобильность трактора и расширить его функциональные возможности. Ожидается, что электротракторы смогут функционировать автономно в городской среде и заряжаться через стандартные разъёмы, обеспечивая большую эффективность и экономичность в работе.