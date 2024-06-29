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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый российский боевой ледокол вышел на заводские ходовые испытания
Потому что может. И потому что нужно.

По мнению многих политологов, если следующий глобальный конфликт и произойдёт, то полем боя станет Арктика. Пока что до этого далеко, и судя по пассивности коллективного Запада в вопросе переоснащения своих вооружённых сил, с той стороны стремление к реальной, а не словесной конфронтации, если и имеется, то реализовать его возможностей нет и ещё очень долго не будет.

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Тем не менее, на безоговорочное доминирование в этой части света претендует Россия, и свой статус она готова подтверждать военно-техническим способом. Таким, например, как создание боевых ледоколов, которые будут патрулировать Северный ледовитый океан и все его окрестности. Первый такой боевой ледокол — «Иван Папанин» — проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания.

В рамках этих испытаний пройдёт проверка работы двигательной установки и бортовых систем оборудования. Пройдёт ещё целая серия испытаний, прежде чем корабль передадут Военно-морскому флоту, а конкретно — Северному флоту.

Следует помнить, что сейчас, учитывая глобальную дестабилизацию, Северный морской путь начинает выглядеть всё более и более привлекательным для морских транспортных компаний, а Россия является единственной страной, которая может обеспечивать безопасность судоходства практически на всём протяжении данного маршрута.

#россия #политика #промышленность #судостроение #атомные ледоколы
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