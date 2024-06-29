Разрешение на строительство уже получено.

В особой экономической зоне Санкт-Петербурга компания «Пантес» планирует вложить 1,5 млрд рублей в расширение завода по производству электроники. ООО «Пантес» получило разрешение на строительство второй очереди завода на площадке «Новоорловская» ОЭЗ. Новый комплекс будет занимать площадь 16 тыс. м2 на участке 1,9 га и будет специализироваться на производстве электронных узлов и блоков в сотрудничестве с другими российскими предприятиями. Предполагается, что на заводе будет работать 355 человек.

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Существующий завод «Пантес» производит материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП и модули для системы «Умный город». Общая мощность производства составляет 1 млн электронных блоков в год. Суммарные инвестиции в проект расширения достигнут 1,5 млрд рублей. Генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева отметила, что «Пантес» является крупнейшим российским производителем высокотехнологичной электроники и вносит значительный вклад в развитие микроэлектроники в стране.

На данный момент инвестиции резидентов ОЭЗ увеличились на 65 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 4,8 млрд рублей за январь-март текущего года. Компании «Пантес», «Вертекс» и «Биокад» входят в тройку лидеров по налоговым отчислениям с общей суммой выплат в госбюджеты всех уровней на уровне 1,8 млрд рублей. В 2024-2025 годах планируется строительство новых предприятий и инновационного центра, способного помочь резидентам в разработке и регистрации продукции.