Даже если они ни к чему не приведут. Просто надо хотя бы начать.

С самого момента начала специальной военной операции на Украине на Западе удерживается установленный «партией» нарратив: эта «война» неспровоцированная, а российское руководство в целом и президент Владимир Путин в частности просто встали с утра не с той ноги и решили взять и напасть на маленькую ни в чём не виноватую Украину. Озвучивать какие бы то ни было иные точки зрения в официальных западных средствах массовой информации запрещено, а за их озвучивание физическими лицами на собственных площадках можно получить вполне себе нешуточное порицание.

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Впрочем, по мере того, как информация о реальных первопричинах украинского кризиса всё же просачивается, табу на озвучивание запрещённых взглядов медленно, но верно размывается. Так, внезапно оказывается, что этот конфликт отнюдь не неспровоцированный, что коллективный Запад уже 10 лет использует Украину в своих корыстных целях, и что российское политическое руководство, в общем-то, весьма рассудительное и рациональное. В частности, о том, что украинская трагедия — это дело рук западных держав, постоянно твердит британский политик и основатель партии Reform UK Найджел Фарадж.

Кроме того, Фарадж сегодня призвал провести реальные, предметные мирные переговоры по Украине даже в том случае, если они завершатся провалом. Как справедливо отмечает политик, нужно хотя бы попробовать решить кризис дипломатическим путём. Выполнение ультимативных требований что одной, что другой стороны Фарадж при этом не считает реалистичным сценарием. Здесь мы с ним, безусловно, не согласимся, поскольку российские требования не ультимативные, а как раз-таки максимально рациональные в сложившейся ситуации — план «минимум» для того, чтобы считать СВО завершившейся успехом.

В конце своего призыва Фарадж добавил, что на протяжении многих лет (с 2008 года) западные страны провоцировали «русского медведя, тыкая в него палкой», а теперь удивляются, почему медведь огрызнулся. Проще говоря, Фарадж прекрасно отдаёт отчёт в том, чьи действия являются первопричиной всей сложившейся катастрофы.