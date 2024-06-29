Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский политик призвал к реальным переговорам по Украине
Даже если они ни к чему не приведут. Просто надо хотя бы начать.

С самого момента начала специальной военной операции на Украине на Западе удерживается установленный «партией» нарратив: эта «война» неспровоцированная, а российское руководство в целом и президент Владимир Путин в частности просто встали с утра не с той ноги и решили взять и напасть на маленькую ни в чём не виноватую Украину. Озвучивать какие бы то ни было иные точки зрения в официальных западных средствах массовой информации запрещено, а за их озвучивание физическими лицами на собственных площадках можно получить вполне себе нешуточное порицание.

реклама

Впрочем, по мере того, как информация о реальных первопричинах украинского кризиса всё же просачивается, табу на озвучивание запрещённых взглядов медленно, но верно размывается. Так, внезапно оказывается, что этот конфликт отнюдь не неспровоцированный, что коллективный Запад уже 10 лет использует Украину в своих корыстных целях, и что российское политическое руководство, в общем-то, весьма рассудительное и рациональное. В частности, о том, что украинская трагедия — это дело рук западных держав, постоянно твердит британский политик и основатель партии Reform UK Найджел Фарадж.

Кроме того, Фарадж сегодня призвал провести реальные, предметные мирные переговоры по Украине даже в том случае, если они завершатся провалом. Как справедливо отмечает политик, нужно хотя бы попробовать решить кризис дипломатическим путём. Выполнение ультимативных требований что одной, что другой стороны Фарадж при этом не считает реалистичным сценарием. Здесь мы с ним, безусловно, не согласимся, поскольку российские требования не ультимативные, а как раз-таки максимально рациональные в сложившейся ситуации — план «минимум» для того, чтобы считать СВО завершившейся успехом.

В конце своего призыва Фарадж добавил, что на протяжении многих лет (с 2008 года) западные страны провоцировали «русского медведя, тыкая в него палкой», а теперь удивляются, почему медведь огрызнулся. Проще говоря, Фарадж прекрасно отдаёт отчёт в том, чьи действия являются первопричиной всей сложившейся катастрофы.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
+
Написать комментарий (0)
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
В Пентагоне заявили, что самолёты и БПЛА США продолжат летать над Чёрным морем
Джо Байден считает, что сможет исполнять обязанности президента США ещё четыре года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
28
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
260
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
52
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
2
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
3
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
3

Сейчас обсуждают

MakYu1
16:49
Это международные воды. Кто вам мешает летать в международных водах у Нью-Йорка или вокруг Калофорнии? :))
В Пентагоне заявили, что самолёты и БПЛА США продолжат летать над Чёрным морем
Alex_023
16:48
Потому что Чёрное море не имеет отношения ни к Британии, ни к Пиндосии. Ебашьте их над нашим морем не задумываясь даже. Другой берег Турецкий, все остальные чужие здесь. Да и Турки в текущих обстоятел...
Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
KillerOK
16:47
Относить это недоразумение к тематике сайта – это проявлять огромное неуважение к тем авторам, которые действительно хоть иногда всё ещё пишут статьи по компьютерной тематике без предвзятости. Этот ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Chimbаl_1
16:43
Блин.Ну почему одна из моих сущностей такая тупая,прям суициднуться охота временами из за нее
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Легенда
16:42
ну нравятся чумбе когда его унижают и оскорбляют. чё прицепился если бы не так то давно коменты закрыл. имхо
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
16:40
Хуже всего, что в конце стоит Продолжение следует,то есть пока врачи не найдут пациента и не упрячут туда где его место -в ПНД,он своими высерами ни раз еще "обрадует" Мне кажется он это делает даже н...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
AndreySE-VL
16:34
Какие обязанности президента?! Ему дорогу в сортир секретарь показывает.
Джо Байден считает, что сможет исполнять обязанности президента США ещё четыре года
Grotlon
16:31
Ранее была информация о DDR5-5600 из коробки, что выглядит убедительнее.
Ryzen 9000 "из коробки" будут поддерживать DDR5-6400, а в разгоне — DDR5-8000
Легенда
16:30
ахахаха лучи ультра. вот тут паршиво выглядет
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
16:28
Он же сбежал с психушки.в розыске.)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем