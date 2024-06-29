Несмотря ни на что.

Физическое и ментальное состояние действующего президента США Джо Байдена много лет является предметом споров и обсуждений. Способен ли человек в таком состоянии руководить ядерной сверхдержавой с крупнейшими военными расходами на планете? Если мы опустим тот факт, что управляет государством отнюдь не Байден, что, в общем-то, предельно очевидно, то, казалось бы, всех всё устраивает (если бы не устраивало, то Байдена бы не выдвигали кандидатом от Демпартии). Тем не менее, восприятие государства не в последнюю очередь зависит от того, кто стоит во главе этого государства. Здесь правда не на стороне Байдена, однако сам действующий президент США считает, что вполне может исполнять обязанности.

реклама

По итогу дебатов с Дональдом Трампом Джо Байден заявил, что способен справиться с работой президента, несмотря на свой возраст.

«Я знаю, что я немолодой человек, если говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так гладко, как раньше, веду дебаты не так хорошо, как раньше. Но я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой», — заявил Байден.

В целом дебаты Трампа и Байдена были признаны одним большим провалом, причём для обоих кандидатов. Трамп, как бы это помягче выразиться, «плавает» в фактах, цифрах и исторических событиях. Что же до Байдена... то здесь, в общем-то, комментарии и вовсе излишни.