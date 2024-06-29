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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Джо Байден считает, что сможет исполнять обязанности президента США ещё четыре года
Несмотря ни на что.

Физическое и ментальное состояние действующего президента США Джо Байдена много лет является предметом споров и обсуждений. Способен ли человек в таком состоянии руководить ядерной сверхдержавой с крупнейшими военными расходами на планете? Если мы опустим тот факт, что управляет государством отнюдь не Байден, что, в общем-то, предельно очевидно, то, казалось бы, всех всё устраивает (если бы не устраивало, то Байдена бы не выдвигали кандидатом от Демпартии). Тем не менее, восприятие государства не в последнюю очередь зависит от того, кто стоит во главе этого государства. Здесь правда не на стороне Байдена, однако сам действующий президент США считает, что вполне может исполнять обязанности.

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По итогу дебатов с Дональдом Трампом Джо Байден заявил, что способен справиться с работой президента, несмотря на свой возраст.

«Я знаю, что я немолодой человек, если говорить об очевидном. Я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так гладко, как раньше, веду дебаты не так хорошо, как раньше. Но я бы не стал снова баллотироваться, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу справиться с этой работой», — заявил Байден.

В целом дебаты Трампа и Байдена были признаны одним большим провалом, причём для обоих кандидатов. Трамп, как бы это помягче выразиться, «плавает» в фактах, цифрах и исторических событиях. Что же до Байдена... то здесь, в общем-то, комментарии и вовсе излишни.

#сша #политика
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