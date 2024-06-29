Существует вполне обоснованное мнение, что государство не может считаться развитым, если не имеет машиностроения как основы основ любой промышленности. Статус развитого государства Россия практически полностью утратила в 1990-е, когда в результате распада СССР огромная часть отечественного промышленного потенциала оказалась «за границей», а та часть, что осталась внутри новых границ РФ, стала закрываться и разворовываться в результате кризисных явлений всё тех же 1990-х.
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В стране существовала иллюзия, что дружба с коллективным Западом путём бесконечных односторонних уступок со стороны России будет продолжаться вечно, но, как мы увидели сначала в 2014-м, а затем по полной программе в 2022-м и продолжаем видеть по сей день, как только односторонние уступки прекращаются, а начинается защита Россией её государственных интересов, коллективный Запад тут же готов ополчиться и толпой устроить незаконную нелегитимную санкционную агрессию. Как итог, Запад себя от российского рынка отрезал (корпорации, которые умнее и прозорливее, уходить не стали), и западная машиностроительная продукция в страну поступать практически перестала.
Делать нечего, надо развивать собственное машиностроение (одним «Китаем» сыт не будешь, тем более что низкое качество китайских товаров это отнюдь не стереотип). И, к счастью, эта прописная истина в российском политическом руководстве наконец-то осознана, причём не только на словах, но и на деле. Так, из статистики Росстата и исследования, проведённого специалистами НИУ ВШЭ, следует, что за три года — с 1 квартала 2021-го по 1 квартал 2024-го включительно в России объём машиностроения в денежном выражении увеличился почти вдвое. На 90 %, если быть точнее: с 295,2 млрд рублей в 1 квартале 2021 года до 560,1 млрд рублей в 1 квартале 2024 года.
Отмечается, что за львиную долю роста отрасли отвечают предприятия, выпускающие машины и оборудование общего назначения, а также предприятия по производству станков и обрабатывающих центров.
Проще говоря, в России преимущественно наращивается именно производство средств производства, свидетельствующее о проведении в стране полноценной индустриализации. Вопреки расхожему мнению, будто весь экономический и промышленный рост в России за последние годы связан исключительно с ростом производства военной техники и оборудования. Безусловно, российский оборонно-промышленный комплекс вносит свою лепту в общий горшочек, но основной рост связан отнюдь не с ним.