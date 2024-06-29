В денежном выражении, правда, но это тоже достижение.

Существует вполне обоснованное мнение, что государство не может считаться развитым, если не имеет машиностроения как основы основ любой промышленности. Статус развитого государства Россия практически полностью утратила в 1990-е, когда в результате распада СССР огромная часть отечественного промышленного потенциала оказалась «за границей», а та часть, что осталась внутри новых границ РФ, стала закрываться и разворовываться в результате кризисных явлений всё тех же 1990-х.

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В стране существовала иллюзия, что дружба с коллективным Западом путём бесконечных односторонних уступок со стороны России будет продолжаться вечно, но, как мы увидели сначала в 2014-м, а затем по полной программе в 2022-м и продолжаем видеть по сей день, как только односторонние уступки прекращаются, а начинается защита Россией её государственных интересов, коллективный Запад тут же готов ополчиться и толпой устроить незаконную нелегитимную санкционную агрессию. Как итог, Запад себя от российского рынка отрезал (корпорации, которые умнее и прозорливее, уходить не стали), и западная машиностроительная продукция в страну поступать практически перестала.

Делать нечего, надо развивать собственное машиностроение (одним «Китаем» сыт не будешь, тем более что низкое качество китайских товаров это отнюдь не стереотип). И, к счастью, эта прописная истина в российском политическом руководстве наконец-то осознана, причём не только на словах, но и на деле. Так, из статистики Росстата и исследования, проведённого специалистами НИУ ВШЭ, следует, что за три года — с 1 квартала 2021-го по 1 квартал 2024-го включительно в России объём машиностроения в денежном выражении увеличился почти вдвое. На 90 %, если быть точнее: с 295,2 млрд рублей в 1 квартале 2021 года до 560,1 млрд рублей в 1 квартале 2024 года.

Отмечается, что за львиную долю роста отрасли отвечают предприятия, выпускающие машины и оборудование общего назначения, а также предприятия по производству станков и обрабатывающих центров.

Проще говоря, в России преимущественно наращивается именно производство средств производства, свидетельствующее о проведении в стране полноценной индустриализации. Вопреки расхожему мнению, будто весь экономический и промышленный рост в России за последние годы связан исключительно с ростом производства военной техники и оборудования. Безусловно, российский оборонно-промышленный комплекс вносит свою лепту в общий горшочек, но основной рост связан отнюдь не с ним.