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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
Предыдущее поколение доступно от белорусского производителя в виде Belgee X70.

На российском рынке появился обновлённый преемник Geely Atlas, представленный без прежнего атрибута «Cool» и по более доступной цене. Паркетник обзавёлся обновленным составом комплектаций, при этом технические характеристики остались без изменений.

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Компактный кроссовер Geely сначала дебютировал в Китае как Boyue Cool в прошлом году, представляя собой укороченную версию второго поколения Geely Boyue L. Мы его знаем как новый Atlas. Модель Boyue Cool была обновлена в мае, а сегодня на китайском рынке поступила в продажу модель Boyue Cool 2024 года, отныне именуемая как Geely Boyue. Предыдущее поколение кроссовера ушло с китайского рынка, но продолжает быть доступным в других странах под названием Belgee X70 (вариант от белорусского производства).

Дизайн автомобиля остался без изменений, а внешний вид и интерьер кроссовера были выполнены в едином стиле с Geely Boyue L, несмотря на различия в кузовах. Габариты младшего Boyue составляют 4510 мм в длину, 1865 мм в ширину, 1650 мм в высоту и 2701 мм колесной базы, что делает его сопоставимым с размерами нового Atlas: 4670/1900/1705 мм и 2777 мм колесная база.

В новом модельном ряде укороченному Geely Boyue добавили новый цвет кузова Aurora Purple. Этот цвет также доступен для салона в сочетании с зеленоватой псевдокожей. Также был представлен опциональный «черный» пакет, включающий в себя окантовку зеркал, диски, спойлер, крышу и рейлинги на ней.

Кроссовер Geely Boyue предлагается в четырёх комплектациях, которые были пересмотрены в пользу покупателей. Базовая версия теперь оснащена электроприводом складывания зеркал и камерой кругового обзора. Во второй версии добавлены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и помощи в пробках. Кроме того, начиная со второй комплектации, Geely Boyue теперь оборудован электроприводом багажной двери, который ранее присутствовал только у верхней версии.

Технические характеристики остались прежними: Geely Boyue по-прежнему предлагается с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1.5 литра и мощностью 181 л.с., работающим с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

Несмотря на новый модельный год, цены на Geely Boyue снизились. Стоимость обновлённой модели Geely Boyue составляет 92 800 — 118 800 юаней, что примерно равно 1,06 млн — 1,36 млн рублей по текущему курсу. Предыдущая модель Boyue Cool всё ещё доступна по цене от 99 800 до 125 800 юаней (1,15 млн — 1,44 млн рублей). Компания Geely пока не решила вывести укороченную версию кроссовера на экспортные рынки.

#автомобили #geely #geely atlas
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