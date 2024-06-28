Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Российская компания «Аквариус» наладит производство собственных роутеров Wi-Fi за 1 млрд рублей
Инвестиции должны окупиться к концу 2025 года.

Производитель электроники ГК «Аквариус» в ближайшее время планирует запустить производство корпоративных роутеров Wi-Fi, ориентируясь на российский рынок. Проект разработки софта для оборудования будет осуществлён в партнёрстве с российской компанией Wimark systems, а общие инвестиции в этот проект составят около 1 миллиарда рублей. При этом российские эксперты отмечают, что компания сможет успешно занять долю рынка благодаря давлению на импортозамещение, однако это касается только решений Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6, который является новым стандартом и активно развивается в мире.

реклама

Представители компании сообщают, что инвестиции в проект ожидается окупить к концу 2025 года за счёт поддержки государственного сектора. «Аквариус» собирается поставлять роутеры корпоративного класса по государственным заказам, предлагая оборудование с повышенным функционалом для подключения большего числа устройств.

Как отмечено в компании «Аквариус», операторы связи, которые устанавливают оборудование в офисы и многоквартирные дома, предпочитают использовать зарубежные аналоги, игнорируя российские предложения. Однако ситуация может измениться в ближайшем будущем с ужесточением требований по использованию российской техники в государственных учреждениях.

#производство #аквариус
+
Написать комментарий (0)
В Ростове запущена линия импортозамещающего производства деталей подшипников
В Ижевске откроют производство оснастки для изготовления корпусных автомобилей LADA Largus
«Гравитон» открыла производство принтеров и многофункциональных устройств с оригинальными картриджами на своём заводе в Подмосковье
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
199
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
16
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
14
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
266
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
23
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
9
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
СМИ: Сделка с Ассанжем создает "пугающий прецедент" для других журналистов
3
Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
3
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
2

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
23:58
сренькпук наебывает с графикой. как и в других играх, лучи - это больше наебалово тупых гоев, чем реальный прогресс в улучшении качества картинки. например для воды специально не используют проверенны...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Михаил Окстон
23:39
Интел видимо делает настолько плохие камни что амд приходится конкурировать самим с собой)
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
kilobait3
23:37
у автоэлектриков это такая практика, так удобнее не переключая щупы. не у всех есть полноценные мультики на арме или стм.
Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
Evgeny Chezarin
23:37
без лучей картинка естественней и воспринимается лучше
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Роман Харитонов
23:36
Дабля... причём тут автомобильный аккумулятор на этом сайте??? Автор долбаёб?
Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
Арджун Рампал
23:35
куй сосёшь у своей второй половинки?
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
Евгений Шрайнер
23:34
А кто туда назначает и почему то не разгоняет?)
Ликвидность у банков в России падает — ЦБ РФ настаивает на сохранении жесткого курса
Виталий Шило
23:34
Что думаете о процессоре i7 5775c?
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
kilobait3
23:34
без ассиметрично-ртутной испарительной камеры для меня больше не существует систем охлаждения. даже жидкостные просто хлам в сравнении.
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
Арджун Рампал
23:27
дегенеративный подросток написал говнозаметку про говонкулер
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем