Инвестиции должны окупиться к концу 2025 года.

Производитель электроники ГК «Аквариус» в ближайшее время планирует запустить производство корпоративных роутеров Wi-Fi, ориентируясь на российский рынок. Проект разработки софта для оборудования будет осуществлён в партнёрстве с российской компанией Wimark systems, а общие инвестиции в этот проект составят около 1 миллиарда рублей. При этом российские эксперты отмечают, что компания сможет успешно занять долю рынка благодаря давлению на импортозамещение, однако это касается только решений Wi-Fi 5, а не Wi-Fi 6, который является новым стандартом и активно развивается в мире.

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Представители компании сообщают, что инвестиции в проект ожидается окупить к концу 2025 года за счёт поддержки государственного сектора. «Аквариус» собирается поставлять роутеры корпоративного класса по государственным заказам, предлагая оборудование с повышенным функционалом для подключения большего числа устройств.

Как отмечено в компании «Аквариус», операторы связи, которые устанавливают оборудование в офисы и многоквартирные дома, предпочитают использовать зарубежные аналоги, игнорируя российские предложения. Однако ситуация может измениться в ближайшем будущем с ужесточением требований по использованию российской техники в государственных учреждениях.