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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что Бурштынская ТЭС после российских ракетных ударов не подлежит восстановлению
Бытует мнение, что эта ТЭС не единственная с таким диагнозом.

Поскольку официальный Киев не смог удержаться от того, чтобы начать осуществлять незаконные по международному праву и по статусу текущего вооружённого конфликта удары по российской территории и гражданской инфраструктуре, российскому политическому руководству не осталось ничего другого, кроме как начинать воспитывать Киев путём нанесения массированных и групповых ударов по энергосистеме Украины. Причинно-следственная связь именно такая и на Украине её ни в коем случае не должны подменять чем-то вроде «а вот на нас напали, поэтому мы обстреливаем вас».

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Удары ВС РФ по энергосистеме Украины наносятся уже больше трёх месяцев, и на сегодняшний день страна, по разным подсчётам, потеряла от 80 до 95 % тепловой электрогенерации и половину гидроэлектрогенерации. В работоспособном виде на Украине сейчас разве что атомные электростанции, да и то — за вычетом Запорожской АЭС, которая находится под контролем России и была остановлена, опять же, из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Повреждения отдельных объектов энергетики Украины разные, и в отдельных случаях они имеют такой характер, что проще строить новую электростанцию, чем пытаться восстановить повреждённую. Так, например, глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук заявила, что Бурштынская ТЭС, являющаяся ключевой частью одноимённого энергоузла на западе Украины, восстановлению не подлежит по причине «чрезвычайного разрушения».

Следует понимать, что у Украины больше нет собственного энергетического машиностроения. В тех областях, которые официально, на международно признанном уровне отойдут к России, восстанавливать энергетику будет Россия. Что будет происходить на территориях, которые останутся условно Украиной, вопрос отнюдь не праздный.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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