Если такие мысли в руководстве страны возникают — это уже тревожный звоночек.

Вопрос смертной казни в России на протяжении всех без малого 33 лет является одним из наиболее поляризующих. Одни считают, что за такие преступления, как терроризм и преступления против детей, высшая мера наказания должна иметь место, другие же справедливо считают, что террористы и так зачастую эту «вышку» получают в процессе ликвидации, а во всех остальных случаях «гнить в колонии особого режима пожизненно» — это наказание куда более страшное и суровое, чем высшая мера, которой, можно сказать, преступник «легко отделывается».

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Формально в России смертная казнь не запрещена, но на неё наложен мораторий. Вопрос запредельно дискуссионный не только по гуманитарным соображениям, но и по сугубо юридическим: судебные ошибки никто не отменял, и вероятность казнить невиновного при наличии смертной казни также отнюдь не нулевая.

Тем не менее, вопрос продолжает подниматься, и сегодня его затронул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его мнению, возможность отмены моратория на смертную казнь в качестве наказания «в некоторых случаях», например, таких, как теракт в «Крокус сити холле», нужно рассмотреть. Сейчас, добавил Бастрыкин, обвиняемые в этом кровавом преступлении получат максимум пожизненное заключение.

Здесь следует отметить, что с момента приведённого Бастрыкиным в пример теракта в «Крокусе» прошло уже больше трёх месяцев, а мы до сих пор не знаем имён его заказчиков. Возможно, возглавляемому Бастрыкиным ведомству следует обратить внимание именно на это, а не делать опасные предложения.