Очередной выстрел в смысл существования данной организации.

Несколько недель назад Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Причина, как нетрудно догадаться, военные преступления Иерусалима в секторе Газа, когда на протяжении месяцев происходил неизбирательный обстрел территории сектора с чудовищным количеством жертв среди мирного населения.

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Поскольку Израиль пользуется безграничной протекцией со стороны Соединённых Штатов, и исключительно по этой причине позволяет себе вести себя так, как он себя ведёт, Вашингтон начал грозить МУС санкциями и прочими неприятностями, если он (МУС) не одумается по вопросу выдачи ордеров на арест израильского военно-политического руководства. Ведомство, как и положено, дало заднюю, а теперь стало известно, что выдача ордеров на арест Нетаньяху и Галанта вовсе отложена.

По крайней мере, об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post, отмечающая, что такое развитие событий стало возможным после подачи Великобританией заявления против юрисдикции МУС относительно выдачи ордеров на арест израильского руководства.

Как уже отмечалось неоднократно, мир стремительно мчится к полному разрушению созданной после Второй мировой войны системы международного права. Какой от этого международного права прок, если все, кому не лень, могут позволить себе его нарушать? Израиль — в секторе Газа, Украина — с обстрелами российской территории, США — во всех своих конфликтах последних 30 лет. К сожалению, никаких мер воздействия наднациональных органов на страны-нарушители нет, потому что эти страны-нарушители либо сами являются постоянными членами Совбеза ООН с правом вето, либо пользуются протекцией одного или нескольких таких государств.