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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля
Очередной выстрел в смысл существования данной организации.

Несколько недель назад Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Причина, как нетрудно догадаться, военные преступления Иерусалима в секторе Газа, когда на протяжении месяцев происходил неизбирательный обстрел территории сектора с чудовищным количеством жертв среди мирного населения.

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Поскольку Израиль пользуется безграничной протекцией со стороны Соединённых Штатов, и исключительно по этой причине позволяет себе вести себя так, как он себя ведёт, Вашингтон начал грозить МУС санкциями и прочими неприятностями, если он (МУС) не одумается по вопросу выдачи ордеров на арест израильского военно-политического руководства. Ведомство, как и положено, дало заднюю, а теперь стало известно, что выдача ордеров на арест Нетаньяху и Галанта вовсе отложена.

По крайней мере, об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post, отмечающая, что такое развитие событий стало возможным после подачи Великобританией заявления против юрисдикции МУС относительно выдачи ордеров на арест израильского руководства.

Как уже отмечалось неоднократно, мир стремительно мчится к полному разрушению созданной после Второй мировой войны системы международного права. Какой от этого международного права прок, если все, кому не лень, могут позволить себе его нарушать? Израиль — в секторе Газа, Украина — с обстрелами российской территории, США — во всех своих конфликтах последних 30 лет. К сожалению, никаких мер воздействия наднациональных органов на страны-нарушители нет, потому что эти страны-нарушители либо сами являются постоянными членами Совбеза ООН с правом вето, либо пользуются протекцией одного или нескольких таких государств.

#политика #израиль
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Сейчас обсуждают

Tarment
17:58
Какие точки, нормально фары в луже видны, кроме фар ничего не отражается, т к там лужа маленькая, а перед зданием их больше, там не везде вода
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Chimbal
17:56
:)
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Китя
17:56
точки от фар .а от здания все отражается ну это не серьезно, фары светят ярче. на то они и фары. хуанг и здесь с халтурил.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
SlyBiBi
17:55
Этот рекламаст уже просто задолбал скоростью своих высеров ((
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Nvidia&Intel Hater
17:55
ты тоже думаешь что он там просроченную мочу ой майкопское ищет ?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
SlyBiBi
17:54
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
Tarment
17:54
Так отражение фар есть
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Китя
17:53
о чем и речь.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Легенда
17:53
если только чуть чуть
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Китя
17:53
все равно отражения должны быть. поток света же есть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
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