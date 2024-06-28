Скоро её запустят в серийное производство.

Вопреки ставшему за последние 2,5 года расхожим мнению, взрывчатка применяется далеко не только в военном деле. В гражданской сфере она применяется гораздо больше и чаще, и самым очевидным примером является проведение взрывных работ на карьерах по добыче тех или иных полезных ресурсов. В результате периода 1990-х и начала 00-х в России вопреки логике и здравому смыслу стремительно разрушалось машиностроение под предлогом того, что на Западе «лучше», и вообще все кругом друзья и партнёры, у которых мы всё и купим.

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Как эти «партнёры» поступают по причине отсутствия у них государственного суверенитета и субъектности в международных отношениях, мы наглядно увидели в 2022 году. Запоздалый вывод из произошедшего — это что хотя бы в ключевых, стратегически важных отраслях народного хозяйства нужно максимально полагаться на собственные силы. Процесс потихоньку идёт, и вот, как вы уже поняли по заголовку, дошло до импортозамещения в такой спецтехнике, как машины для проведения взрывных работ.

«Ростех» сообщил о том, что провёл испытания смесительно-зарядной машины СЗМ-17 перед началом её серийного производства. Госкорпорация отмечает, что данная машина предназначена для безопасной перевозки компонентов взрывчатых веществ, их смешивания и подачи в скважину. «Ростех» не скрывает, что данная машина нужна для замены части иностранной техники, работающей в отрасли горнодобычи.

СЗМ-17 позволяет везти до 15 тонн промышленной взрывчатки и может работать в самых жёстких климатических условиях — при температурах от -45 до +45 градусов по Цельсию. Оснащена отечественным ПО и аппаратурой, позволяющей выполнять все рабочие действия, не выходя из водительской кабины.