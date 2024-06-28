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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Илон Маск назвал прошедшие дебаты Трампа и Байдена безоговорочной победой мемов
А что, кто-то думал, что будет иначе?

Высокоуровневый балаган, коим являются президентские дебаты в любой стране, в Соединённых Штатах возведён в некую абсолютную форму действа, вызывающего у смотрящего непреодолимое чувство «кринжа» (испанского стыда). И хотя итог дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена был предсказуемым — действующий президент США в любом случае оставил за время своего президентского срока такой багаж проблем, что его «обыграл» бы любой, даже ребёнок, сам процесс стал настоящим Клондайком для создателей интернет-мемов.

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Несмотря на то, что зрители дебатов присудили победу именно Трампу — по мнению 67 % тех, кто наблюдали за этим действом, убедительнее звучал именно кандидат от Республиканской партии — главным победителем всё-таки стали именно те, кто растащили всё происходящее на мемы. Отметил данный факт и американский предприниматель, миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Следует понимать, что для России хорошего или плохого кандидата в президенты США из этих двух нет. Как справедливо отметили в Кремле, Москве совершенно безразлично, кто победит на американских президентских выборах. Принято считать, что Трамп преследует реалистичную политику, но это только в отношении России, поскольку кандидат-республиканец представляет ту часть элит, которая видит реальным соперником США не Россию, а Китай. Если послушать заявления Трампа в адрес Китая, то они столь же оторваны от реальности, как заявления Байдена в адрес России.

#сша #политика
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