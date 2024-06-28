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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«При мне бы такого не произошло»: Трамп во время дебатов обвинил Байдена в начале вооружённого кризиса на Украине
Почему этого не произошло бы? Ты все требования РФ заставил бы Украину выполнить и сам бы выполнил? Ведь только так кризис бы не случился.

Президентские дебаты в США с годами всё больше превращаются в балаган и рассадник испанского стыда, а в этот раз, когда за трибунами между собой в словесной перепалке схлестнулись два непримиримых соперника — Джо Байден и Дональд Трамп — дебаты и вовсе напоминали какие-то школьные разборки с проявлениями пассивной агрессии и взаимными обвинениями кандидатов во всех бедах. Выглядит это всё, учитывая возраст Байдена и Трампа, максимально безобразно, но такова уж политическая традиция США.

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В основном участники дебатов комментировали внутреннюю американскую политику, но не обошли они стороной и украинский кризис, который напрямую касается России и, как следствие, имеет для нас ключевое значение. Сразу отметим, что по данному пункту Дональд Трамп полностью «обыграл» Джо Байдена, поскольку последний кроме избитых штампов и ничем не подкреплённых заявлений вроде «Путин восстанавливает СССР» и «Путин хочет подчинить себе Украину» выдать не смог, тогда как кандидат от Республиканской партии уверенно заявлял, что при нём этой катастрофы бы не случилось.

По мнению Трампа, некомпетентная администрация Байдена довела ситуацию на Украине до вооружённого кризиса, который Украина без вариантов проигрывает, а также продолжает вливать туда огромные деньги, которые так нужны внутри американской экономики. Произошло это, считает Трамп, потому что «Путин не уважает» Байдена, и что при Байдене Соединённые Штаты «стали страной третьего мира, которую никто не уважает». В представлении Трампа, если бы он был президентом США, то боевые действия на Украине в 2022 году бы не начались.

Что даёт Трампу такую ложную уверенность, сказать сложно, да и организаторы и модераторы дебатов уточнять позицию кандидата по данному вопросу не попросили. Необходимо понимать, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало стремление Киева стать военной угрозой для России. Все помнят (по крайней мере, должны помнить) заявление на тот момент легитимного президента Украины Владимира Зеленского в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до начала кризиса, из которого следовало, что Украине следовало бы «вернуть» себе ядерное оружие. За такое заявление Зеленского следовало бы незамедлительно предать суду прямо в Мюнхене, но тогда собравшиеся почему-то решили этому заявлению аплодировать.

Требование Кремля по разрешению украинского кризиса, озвученное президентом России Владимиром Путиным (признание территориальных реалий, вывод ВСУ с российской территории в том виде, в котором её воспринимает Москва, демилитаризация, нейтрализация, денацификация оставшейся части Украины), Трамп считает для себя неприемлемым. Проще говоря, Трамп, по крайней мере, на словах и пока, не готов смотреть правде в глаза и признать реальность: окончание украинского кризиса может быть только при полном выполнении всех до единого российских требований, подразумевающих также полное снятие с России всех незаконных рестрикций Запада. Это, ещё раз, программа минимум, любые меньшие условия Москва даже рассматривать не станет.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #психиатрия
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