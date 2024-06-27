С ценами пока всё глухо.

Российский офис марки Chery представил обновлённый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max после рестайлинга, который визуально приблизился к гибридной версии «семёрки». Однако интерьер автомобиля был стилизован иначе. Модель будет доступна с турбированным мотором объемом 1,6 литра, с передним или полным приводом.

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Паркетник Chery Tiggo 7 Pro Max с обновлениями был представлен на российском рынке в начале прошлого года, и со временем он заменил Tiggo 7 Pro. Сейчас компания раскрыла дизайн обновленной модели внедорожника, который полностью приблизился к гибридной версии, запущенной на российском рынке осенью 2023 года. Основные изменения затронули передний бампер, радиаторную решётку, а также дизайн задней части автомобиля, включая фонари и номерной знак.

Внутренний интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max получил смешанные элементы стилей как у глобальной версии «семёрки», так и у китайской версии Tiggo 7 Plus. У модели сохранены объединённые виртуальная приборная панель с экраном мультимедийной системы, корпус которых дополнен новыми элементами и улучшениями. Также в салоне появились сенсорные кнопки для управления климат-контролем. Внутреннее оформление автомобиля выполнено в тёмно-коричневой цветовой гамме.

Chery Tiggo 7 Pro Max будет предлагаться на российском рынке с бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также с двигателем, развивающим до 275 лошадиных сил. Привод может быть передним или полным.

Модель получит переименованные комплектации: Active, Prime и Ultra. Среди опций в топ-версии будут панорамный люк, система вентиляции кресел, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе, а также возможности мониторинга «слепых» зон.

Продажи обновлённого кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max начнутся в ближайшее время, цены на автомобиль пока не были объявлены. Текущая цена базовой версии переднеприводной модели начинается от 2 720 000 рублей, а полноприводной — от 2 940 000 рублей.