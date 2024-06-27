Машина появится на рынке в 2025 году.

Генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк заявил, что электромобиль «Атом», продажи которого начнутся в 2025 году, будет стоить менее 4 млн рублей без учёта государственных субсидий.

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«Если рассматривать текущий рынок отечественных электромобилей, то по имеющимся публичным прайс-листам мы видим, что цены варьируются в пределах от 2,9 млн до 4 млн рублей без учёта госсубсидий. Наша ценовая политика не будет выходить за этот диапазон», — отметил Поваразднюк, добавив, что конкретную цену компания объявит позднее.

Он уточнил, что концепция «Атома» схожа с подходом Zeekr в Китае, где автомобили этого бренда предлагают премиальные возможности, сохранив при этом доступность для массового потребителя.

Поваразднюк также подчеркнул, что продажи электромобилей «Атом» будут происходить через онлайн-платформу, а сам автомобиль будет доступен для тестирования в сети каршеринга. «В связи с этим, традиционных дилерских точек не предвидится по классической схеме. Однако мы планируем создание сервисных центров, где владельцы смогут получить техническое обслуживание и провести ремонт электромобиля», — подчеркнул он.