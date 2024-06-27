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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Ростове запущена линия импортозамещающего производства деталей подшипников
Создано 25 рабочих мест.

В Ростове-на-Дону стартовала новая линия импортозамещающего производства, проект осуществлен компанией 10-й ГПЗ, отметившей в 2023 году свое 85-летие. 2024 год ознаменовался началом модернизации раздела термической обработки, входящего в программу «100 губернаторских инвестиционных проектов».

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ООО «10-ГПЗ» завершило модернизацию участка термической обработки, ключевого этапа в процессе производства деталей подшипников. Соглашение о внедрении проекта было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» между Правительством Ростовской области и инвестором.

Компания приобрела комплексное оборудование, включая линии термической и химико-термической обработки, а также вспомогательное оборудование, в числе которого азотная станция и моечная конвейерная машина.

Внедрение новой линии производства позволит улучшить качество выпускаемой продукции и внедрить производство новых видов изделий. Не менее важным является социальный аспект: благодаря реализации проекта количество рабочих мест на предприятии увеличится на 25. Стратегия развития предприятия сфокусирована на расширении производственных мощностей, диверсификации ассортимента продукции и увеличении доли на рынке.

За многолетний труд, высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Ростова-на-Дону, ветераны и передовики производства выразили благодарность компании.

10-й ГПЗ видит свое будущее в молодых специалистах, уважающих наследие предшественников и открытых к инновациям.

#производство #сделано в рф
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