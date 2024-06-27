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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Такер Карлсон назвал украинскую трагедию одним из самых масштабных преступлений Запада за последние полвека
Сложно не согласиться.

Несмотря на то, что над причинами, по которым украинский кризис при всей очевидности его трагического для Украины исхода, по воле Киева продолжается до сих пор, ещё будут ломать головы будущие историки, ясно одно: конфликт с Россией в первую и последнюю очередь был не нужен именно самой Украине. Тем не менее, под давлением западных кураторов всё произошло именно так, как оно произошло, а в отсутствие субъектности в международных делах Киев просто не смог ничего противопоставить. Как итог, произошла колоссальная трагедия целой страны, от которой она будет оправляться десятки лет, и то, только в том случае, если ей в этом будут оказывать всеобъемлющую помощь.

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Прекрасно настоящее и будущее Украины видит и американский журналист Такер Карлсон, назвавший всё, что происходит в этой восточноевропейской стране, инициированным западными державами одним из самых масштабных преступлений за весь период его жизни. Такеру Карлсону, напомним, 55 лет.

Здесь необходимо понимать, что Карлсон понимает, кто виноват в сложившейся ситуации и кто выступает в качестве кукловода со стороны Украины. Будущее Украины Карлсон видит совершенно безрадостным: остатки государства — те, что не войдут в состав России — будут распроданы транснациональным корпорациям, включая инвестиционную компанию BlackRock, и через 30 лет, по мнению журналиста, Украину будет уже не узнать. В плохом, естественно, смысле.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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