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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Ижевске откроют производство оснастки для изготовления корпусных автомобилей LADA Largus
Речь идёт о производстве крупных штампов.

Ижевское предприятие начнёт производство крупных штампов для изготовления корпусных деталей автомобилей, планируется использовать их при сборке автомобилей семейства Largus. По информации, сообщенной пресс-службой главы и правительства Удмуртии, детали, созданные на штампах завода в Ижевске, будут востребованы в производстве.

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Компания «Иж-Рэст», занимающаяся изготовлением штамповой оснастки, уже выпустила штампы для платформ Renault, Уральского автозавода и УАЗа. Теперь ижевский производитель поставляет штампы и на производственную площадку АвтоВАЗа в Тольятти.

С запуском серийного производства автомобилей LADA Largus в Удмуртии, возможно применение этих штампов и на производстве Ижевского автозавода.

С целью укрепления сотрудничества с АвтоВАЗом, производители штампов внедрили инвестиционный проект по созданию участка для изготовления крупных штампов для автомобильной промышленности, оборудованного пяти-координатным фрезерным центром для обработки деталей массой до 30 тонн. Теперь предприятие готово к изготовлению крупных штампов для листовой штамповки, необходимых для создания корпусных деталей автомобилей.

По данным информационной системы СПАРК-Интерфакс, ООО «Иж-Рэст» было зарегистрировано в 2002 году в Ижевске с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании — производство инструмента. На предприятии работают 123 человека. В 2023 году выручка компании увеличилась на 80% и составила 578,8 млн рублей, а чистая прибыль увеличилась на 67% до 44,4 млн рублей.

#производство #автоваз #сделано в рф #largus
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