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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: Украина не хочет затягивать конфликт и подготовит план урегулирования ко второму «саммиту мира»
А кто его будет готовить, выкладывать и, главное, подписывать с украинской стороны? Легитимного главы государства же больше нет.

Боевые действия на Украине — это трагедия в первую и последнюю очередь для самой Украины. Киеву никогда не следовало доводить ситуацию до вооружённого конфликта с Россией, а раз уж здравомыслия не хватило, то когда этот конфликт начался, следовало забыть обо всём и думать только о том, как побыстрее завершить кризис. По причинам, над которыми ещё будут ломать головы историки будущего, украинское политическое руководство решило сражаться с военной сверхдержавой при абсолютно очевидном с первого же дня исходе этого конфликта.

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Результаты этого конфликта для Украины чудовищные: миллионы людей покинули страну в качестве беженцев, бессчётное количество жертв среди военных и десятки тысяч — среди гражданских, разрушенная экономика, утраченные безвозвратно территории, уничтоженная энергосистема, отсутствие перспектив. В общем, утратившему больше месяца назад легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому ещё вспомнят всё то, до чего его политика довела страну. И вот, похоже, Зеленский начал осознавать, что так продолжаться больше не может.

Сегодня на саммите Евросоюза, где были подписаны «гарантии безопасности» между Брюсселем и Киевом, Зеленский заявил журналистам, что Украина не хочет затягивать конфликт и не желает, чтобы он продолжался годами. По словам Зеленского, у Украины много раненых и убитых, и Киеву необходимо подготовить и предложить в течение нескольких месяцев план урегулирования конфликта, дабы представить его на втором «саммите мира».

На этом самом втором «саммите мира», напомним, Киев хотел бы видеть российскую делегацию. Надо ли это Москве на каких-то условиях, отличных от тех, что выдвинул Кремль, вопрос хороший. Напоминаем, что Россия в качестве программы минимум видит окончание этого кризиса через официальное признание новых территориальных реалий, нейтрализацию Украины, её демилитаризацию и денацификацию. Согласится ли Киев на такие условия — вопрос открытый. Впрочем, не в его положении брыкаться и торговаться.

#россия #украина #политика #боевые действия
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