Чего оскорбляться-то?

Практика замены буквы «М» на букву «Р» в слове «Дума» в России не нова: так пытались «острить» и «шутить» многие. Многим, правда, за это потом приходилось отвечать и извиняться. Сегодня история решила повториться, но пока без эпилога.

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Как вы знаете, в России с самого периода её распада как Советского Союза и по сей день очень модно во многих проблемах с преступностью винить мигрантов из Средней Азии. Такое же мнение разделяет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), назвал Государственную Думу «государственной дурой» в контексте того, что он хотел бы узнать, когда нижняя палата российского парламента «хорошие законы примет» в отношении мигрантов и миграции в целом.

Естественно, в Госдуме обратили внимание на это высказывание Бастрыкина и даже оскорбились. Так, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что своим высказыванием Бастрыкин, видите ли, оскорбил не Госдуму, а весь российский народ, который избирал депутатов Госдумы.

Мы сейчас не будем обсуждать, кто в этом скандальчике прав, кто виноват, но, полагаем, тот, на чьей стороне в этом балагане будет общество, очевиден.