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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава СК РФ Бастрыкин назвал Госдуму «Госдурой», в ГД оскорбились
Чего оскорбляться-то?

Практика замены буквы «М» на букву «Р» в слове «Дума» в России не нова: так пытались «острить» и «шутить» многие. Многим, правда, за это потом приходилось отвечать и извиняться. Сегодня история решила повториться, но пока без эпилога.

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Как вы знаете, в России с самого периода её распада как Советского Союза и по сей день очень модно во многих проблемах с преступностью винить мигрантов из Средней Азии. Такое же мнение разделяет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), назвал Государственную Думу «государственной дурой» в контексте того, что он хотел бы узнать, когда нижняя палата российского парламента «хорошие законы примет» в отношении мигрантов и миграции в целом.

Естественно, в Госдуме обратили внимание на это высказывание Бастрыкина и даже оскорбились. Так, председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что своим высказыванием Бастрыкин, видите ли, оскорбил не Госдуму, а весь российский народ, который избирал депутатов Госдумы.

Мы сейчас не будем обсуждать, кто в этом скандальчике прав, кто виноват, но, полагаем, тот, на чьей стороне в этом балагане будет общество, очевиден.

#россия #политика #психиатрия
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ты играл с мега шакальной картинкой а потом понял что , что-то не то. и зашёл в настройки . если длсс там стояла сначала, ты в настройки бы и не заходил. а наслождался геймплеем
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Tarment
16:05
Кстати, прошляпив ты мог вполне не увидеть кучи эффектов, и получил неполноценный опыт, конечно если не знать что там и как должно быть, то типа норм, типа
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irnwlf
16:04
Да не, тут есть пара упоротых с целой кучей аккаунтов. Они и дизают. Забавно смотреть как людям нехер делать)
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lelik1974
16:01
Если человек не может контролировать свои расходы, то перед на наличный расчёт ему не поможет никак.
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伝説の剣 三代鬼徹
15:59
Как же тут не любят нвидэбоев, амудешники засыпают дизами, если что-то плохое в адрес красных карт сказать? Fsr явно проигрывает dlss в соотношении картинка/производительность
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glavhyilo
15:59
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15:58
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Hunter Bows
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1) я смотрел детальный разбор этих технологий. Прям пиксели сверяли и разница у ФСР и ДЛСС прям такая, какую я и написал: на пиксельном уровне, на уровне мелких частиц и эффектов, на том, который ты в...
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