Казалось бы, мелочь, а даже этого не было.

Есть хорошая поговорка: ломать — не строить. Чего России стоили деиндустриализация и потеря суверенитета в 1990-е, трудно даже описать, и процесс восстановления промышленного производства вкупе со всеми остальными отраслями, которые за ним тянутся, занимает долгие и долгие годы, а то и десятилетия. После того как на Россию в 2022 году обрушились незаконные односторонние западные рестрикции, российскому руководству стало наконец-то предельно понятно, что партнёрские отношения с теми, у кого нет суверенитета и отсутствует субъектность в международных делах, вести совершенно бессмысленно, и нужно максимально, где это вообще возможно, рассчитывать на собственные силы.

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Сейчас в России активно возрождается авиастроение и судостроение, а также заваливаются заказами предприятия электроники и приборостроения. Как вы понимаете, чем дальше от экватора, тем больше потребность в осветительных приборах, в том числе и в подсветке приборных панелей и бортовой аппаратуры. В России в 1990-е была загублена даже такая примитивная на первый взгляд отрасль, как производство миниатюрных ламп подсветки этой самой бортовой аппаратуры, и вот, сейчас она также восстанавливается. Госкорпорация «Ростех» поведала о том, что входящий в её состав холдинг «Росэлектроника» завершил разработку миниатюрных светодиодов поверхностного монтажа под названием «Капля».

Отмечается, что по своим параметрам эти светодиоды нисколько не уступают импортным (правда, не отмечается, импортным из каких стран), а применяться они могут для подсветки приборов практически на любых транспортных средствах.

Дополнительно «Росэлектроника» отметила, что разработанные ею миниатюрные светодиоды могут применяться в максимально жёстких климатических условиях — при температурах от минус 60 до плюс 85 градусов по Цельсию. Данное обстоятельство подразумевает, что светодиоды могут также применяться в специальной технике в арктических и максимально жарких условиях.