Немаловажное испытание. Для экспедиционных армий по наведению порядка в странах третьего мира.

Конвертопланы, то есть, летательные аппараты, которые за счёт изменения угла тяги двигателей посредством их поворачивания поперёк крыльев могут летать как по принципу вертолёта, так и по принципу турбовинтового самолёта, представляют собой весьма интересные машины с широкой областью применения. Не последняя из них — военная, и по этой причине современный итальянский конвертоплан AW-609 в рамках испытаний совершил свою первую посадку на палубу авианосца.

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Итальянские военные считают конвертопланы универсальными летательными аппаратами, способными выполнять широкий спектр задач. Следовательно, упраздняется необходимость наличия летательных аппаратов разных классов и обучения специального лётного состава.

Считается, что лидерами в производстве и использовании конвертопланов являются США, но конкретно американские машины итальянцам не понравились из-за их проблемности и трудностями с получением комплектующих, поэтому выбор был сделан в пользу AW-609.