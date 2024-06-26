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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Рестайл-версия китайского кроссовера Hongqi HS5 дебютирует на российском рынке по цене от 5,39 млн рублей
Есть изменения внутри и снаружи, если кто заинтересовался.

Очередной рестайлинг кроссовера Hongqi HS5, представленный на российском рынке, порадует обновлённым дизайном как снаружи, так и внутри. Важным улучшением стало внедрение более мощного бензинового турбомотора объемом 2.0 литра, предлагаемого в двух комплектациях.

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В прошлом году кроссовер Hongqi HS5 претерпел изменения в Китае, где он успешно производится с 2019 года на переднеприводной платформе. Обновлённая версия дебютировала на российском сайте, представляющем премиальный бренд Hongqi, подконтрольный концерну FAW. Новая модель получила внешние изменения: большая радиаторная решётка, улучшенная головная оптика, новые бамперы и переосмысленные задние фонари, включённые в единую конструкцию. Габаритные размеры автомобиля также чуть изменились: длина составляет 4785 мм (+25 мм), ширина — 1905 мм (-2 мм), в то время как высота и колёсная база остались неизменными — 1700 мм и 2870 мм соответственно.

Интерьер модернизирован с обновлённой передней панелью и центральным тоннелем. Управление климатом теперь осуществляется через три шайбы с экранчиками, вместо прежнего сенсорного пульта. Кроме того, Hongqi HS5 сохранил комбинированную информационно-мультимедийную панель.

Новый кроссовер оснащён усовершенствованным бензиновым двигателем объёмом 2.0 литра, развивающим мощность 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента, что превосходит предыдущую версию модели, имевшую 218 л.с. и 340 Нм. Характеристики коробки передач уточняются, но у дилеров представлена классическая восьмиступенчатая автоматическая, в отличие от предыдущего HS5, который был оборудован 6-ступенчатой АКПП. В настоящее время доступен только полный привод.

Обновленный Hongqi HS5 представлен в двух комплектациях, Comfort и Deluxe, с соответствующими комплектациями оснащения. Оснащение базовой версии включает светодиодную оптику, панорамный люк, дисплей диагональю 12,3 дюйма, подогрев рулевого колеса, проекционный дисплей и камеры кругового обзора. В комплектацию Deluxe также входит подвеска с интеллектуальным регулированием демпфирования.

Согласно информации на сайте, обновлённый кроссовер Hongqi HS5 в комплектации Comfort продаётся по цене от 5 390 000 рублей, в то время как Deluxe предлагается за 5 990 000 рублей. Более старая версия кроссовера всё ещё доступна, начиная с 4 590 000 рублей.

#автомобили #hongqi #hongqi hs5
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l33t_h4x00r
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Volkswagen добавил ChatGPT на многие модели своих автомобилей
Вячеслав Крицков
21:06
Хочешь быстрее и дешевле,купи рх 470-580 , по-моему на Авито около 5 к стоит , и блть в 580 8 Гб , она реально будет тачить , а это наверное тоже что и 470 на 4 Гб ,хотя 470 будет наверное лучше .
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