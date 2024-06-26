Но здесь инициатива должна идти от Тбилиси, ибо это Грузия в своё время дипломатические отношения с РФ развивала.

Отношения России с независимой Грузией сложны, и спорить с этим бессмысленно. Внешние силы в своё время привели к власти в Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну «08.08.08», стоившую Грузии потери двух автономных областей — Абхазии и Южной Осетии — а также разрыва нужных в первую и в последнюю очередь самому Тбилиси отношений с Москвой.

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Чем всё это закончилось для Михаила Саакашвили, сейчас не столь важно; главное, что действующие грузинские политические элиты и политическое руководство активно стремится к тому, чтобы отношения с Россией если не сделать дружественными, то хотя бы вернуть их на уровень взаимовыгодных. За последние годы между РФ и Грузией возобновилось экономическое взаимодействие, было восстановлено прямое авиасообщение, а грузинский политический класс усвоил урок из поведения Украины и того, к чему оно может привести.

Тем не менее, непосредственно дипломатические отношения — когда страны открывают посольства и начинают общаться на политическом уровне — между Москвой и Тбилиси по-прежнему не восстановлены. Очевидно, что в перспективе и это недоразумение между двумя странами будет исправлено, тем более что МИД РФ не то что не против, а обеими руками за восстановление дипотношений с Грузией.

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает любые начинания в поддержку нормализации российско-грузинских отношений, поскольку это отвечает интересам двух народов. Дальше, как вы понимаете, всё будет зависеть от Тбилиси: сейчас в Грузии во власти находятся на редкость здравомыслящие политики, которые думают в первую очередь об интересах своей страны. Проще говоря, поступают именно так, как и должны поступать настоящие политики.