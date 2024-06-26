Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией
Но здесь инициатива должна идти от Тбилиси, ибо это Грузия в своё время дипломатические отношения с РФ развивала.

Отношения России с независимой Грузией сложны, и спорить с этим бессмысленно. Внешние силы в своё время привели к власти в Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну «08.08.08», стоившую Грузии потери двух автономных областей — Абхазии и Южной Осетии — а также разрыва нужных в первую и в последнюю очередь самому Тбилиси отношений с Москвой.

реклама

Чем всё это закончилось для Михаила Саакашвили, сейчас не столь важно; главное, что действующие грузинские политические элиты и политическое руководство активно стремится к тому, чтобы отношения с Россией если не сделать дружественными, то хотя бы вернуть их на уровень взаимовыгодных. За последние годы между РФ и Грузией возобновилось экономическое взаимодействие, было восстановлено прямое авиасообщение, а грузинский политический класс усвоил урок из поведения Украины и того, к чему оно может привести.

Тем не менее, непосредственно дипломатические отношения — когда страны открывают посольства и начинают общаться на политическом уровне — между Москвой и Тбилиси по-прежнему не восстановлены. Очевидно, что в перспективе и это недоразумение между двумя странами будет исправлено, тем более что МИД РФ не то что не против, а обеими руками за восстановление дипотношений с Грузией.

В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает любые начинания в поддержку нормализации российско-грузинских отношений, поскольку это отвечает интересам двух народов. Дальше, как вы понимаете, всё будет зависеть от Тбилиси: сейчас в Грузии во власти находятся на редкость здравомыслящие политики, которые думают в первую очередь об интересах своей страны. Проще говоря, поступают именно так, как и должны поступать настоящие политики.

#россия #политика #грузия
+
Написать комментарий (0)
На Украине пожаловались на невозможность «надёжно защитить» объекты энергетики страны
Американская пресса признала, что западные санкции не повлияли на производство оружия Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
57
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
12
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
55
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
9
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
15
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2

Сейчас обсуждают

Game tester
20:12
Спасибо, НЕ надо. Монополия нам не нужна.
Бывший глава PlayStation выступил за объединение PlayStation и Xbox в одну консоль
Game tester
20:05
Годные карты и не рефабы
Vastarmor представила двухвентиляторную Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ Alloy белого цвета
unhurtable
20:05
Слышь ты, трындоболио, у меня в Омске прямо сейчас масса работ по инфраструктуре идет, про новые троллейбусы и трамваи не из СССР и не говорю, если сфотографирую, сядешь на бутылку?
Воруя российские деньги, Евросоюз ускоряет процесс дедолларизации — американский политолог Доктороу
duha21
20:02
А сберспасибы-то вообще как чужие тратятся! 😭
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
Game tester
20:01
А кто просил иметь активы в другой стране? Сами виноваты, что их жалеть. Но войну бабки есть, а улучшить качество жизни в стране чтобы заменить совковую инфраструктуру (дороги, автотранспорт за предел...
Воруя российские деньги, Евросоюз ускоряет процесс дедолларизации — американский политолог Доктороу
unhurtable
20:00
Что там в 404й расширили кроме дупы?
Многомиллиардный проект по реконструкции дороги Иркутск-Шелехов сталкивается с трудностями
swr5
19:57
Главная задача майков, которую они преследуют переводя свои устройства на ARM процы, это сделать из ноутбуков полностью неотключаемые устройства, как смартфоны. Зачем? Военные так сказали.
Первые обзоры ноутбуков Microsoft Copilot+ показали, что лучше подождать новых чипов Intel и AMD
unhurtable
19:55
Даешь больше "непрофессионалов" на Черное море...
МиГ-31 ВКС России отогнал стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США от берегов Крыма
~Valera~
19:53
Молодцы, пока что планируют построить дом ))) но еще не начали (((
Huawei построит в Шанхае огромный научно-исследовательский центр для разработки чипов
Сергей Герасимов
19:52
Можно глупый вопрос, зачем брать отдельный блок питания на 12 вольт, когда на ту же самую док станцию и так идёт блок питания на 12 вольь
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем