И внешне ничего.

Volkswagen представил обновлённую версию хэтчбека и универсала Golf R, которые стали мощнее после рестайлинга. Теперь обе модели оснащены тем же мотором, что и флагманский хот-хэтч VW Golf R 20 Years, представленный два года назад. Заказы на обновлённые модели будут приниматься с июля, цены уже известны.

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Новые версии получили тот же бензиновый турбомотор 2.0 TSI, что и модель Golf R 20 Years. Мощность двигателя составляет 333 л.с. при 420 Нм крутящего момента, превышая мощность предыдущих моделей Golf R и Golf R Variant, у которых мотор развивал 320 л.с. Рестайлинговые «пятидверки» будут оснащены семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом с индивидуальными муфтами задних колес.

Хэтчбек Golf R нового поколения может разогнаться до 100 км/ч за 4,6 секунды, в то время как универсал Golf R Variant достигает этой скорости за 4,8 секунды. Максимальная скорость обоих моделей ограничена на уровне 250 км/ч, но с пакетом Performance можно увеличить скорость до 270 км/ч.

Опционально доступны режимы Drift и Special, а также новый режим Eco, помимо стандартных режимов Comfort, Sport, Race, и Individual. Кроме того, автомобили оснащены адаптивными амортизаторами DCC.

Внешне R-версии обновлены, добавлены компактные фары, новая начинка у задних фонарей и агрессивный обвес. Опционально предлагаются 19-дюймовые кованые диски Warmenau, каждый весит всего 8 кг. В салоне установлены спортивные сиденья и мультимедийная система MIB4, с голосовым помощником IDA и чат-ботом ChatGPT. Некоторые опции включают настоящий карбон и кожу наппа.

Новая версия хэтчбека Volkswagen Golf R также доступна в черной цветовой гамме — от кузова до колёс и даже фар. Комплектация Performance входит в стандартное оборудование Golf R Black Edition. В Европе заказы на обновлённые модели начнут приниматься в июле, с ценами начиная от 53 795 евро для хот-хэтча и 55 065 евро для универсала в Германии. Цена на хэтчбек Golf R Black Edition начинается от 58 440 евро.