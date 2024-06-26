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События в мире Игнатий Колыско
Представлена новая BMW M5: выросшая на полтонны масса, битурбированный V8 в связке с электродвигателем и разгон до «сотни» за 3,4 секунды
Цена — от 144 тысяч евро в Германии. Зато в Америке существенно дешевле.

Компания BMW официально представила седьмое поколение седана M5 (G90), которое стало не только самым мощным, но и самым тяжёлым в истории данной модели. Помимо традиционных дизайнерских и аэродинамических новшеств, главной особенностью автомобиля стала его гибридная силовая установка, добавившая почти полтонны к общему весу авто.

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Модель поражает агрессивным дизайном с акцентом на эффективный воздухозаборный обвес и мини-спойлер с макси-диффузором на задней части. «Спортивность» подчёркивается расширенными колёсными арками и колёсами повышенной размерности. За счёт этих доработок габариты нового M5 значительно превышают размеры его предшественника, однако высота автомобиля уменьшилась.

В интерьере автомобиля установлены улучшенные мультимедийные системы, включая M Multifunction полуспортивные сиденья и медиасистему с 14,9-дюймовым дисплеем. Для дополнительного комфорта предусмотрены опции вроде аудиосистемы Bowers & Wilkins и панорамной крыши, а также возможность укомплектовать автомобиль карбоновым верхом.

Приводится в действие новый BMW M5 благодаря комбинации битурбированного двигателя V8 и электродвигателя, интегрированного в 8-ступенчатую трансмиссию M Steptronic. Общая мощность системы достигает 727 л.с., а пиковый крутящий момент – 1 000 Нм. Электромотор питается от 18,6-киловаттной батареи, обеспечивающей возможность передвигаться на электротяге до 69 км.

Несмотря на внушительную мощность, масса автомобиля увеличена на 540 кг по сравнению с предыдущим поколением, достигая 2 435 кг, что немного снизило его ускорение до 100 км/ч до 3,4 секунды. Максимальная скорость остаётся ограниченной электроникой на уровне 250 км/ч, которую можно увеличить до 305 км/ч благодаря дополнительному пакету M Driver's Package.

Публичный дебют обновлённой модели BMW M5 запланирован на июльский Фестиваль скорости в Гудвуде, Великобритания. Выход на немецкий рынок ожидается в ноябре, при стартовой цене 144 000 евро, в то время как цена для покупателей из Северной Америки начинается от 119 500 долларов.

#автомобили #bmw #bmw m5
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