Всего не хватает, а ремонтировать эти объекты нет смысла в условиях продолжающихся боевых действий и дефицита оборонительных средств.

Наивно полагая, что за нарушение международного права в отношении России Киеву расплачиваться не придётся, ВСУ то и дело занимались (и продолжают заниматься) осуществлением атак на российские объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, и в целом осуществляли запрещённые Украине самим статусом текущего конфликта обстрелы российской территории. И это мы ещё молчим про неизбирательный характер этих обстрелов, когда под удар попадают мирные города, никак не связанные с боевыми действиями.

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В рамках возмездия, и эту причинно-следственную связь Киеву и гражданам Украины необходимо отчётливо понимать, вооружённые силы России начали наносить массированные и групповые удары по объектам энергосистемы Украины, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса. На сегодняшний день на Украине больше нет, по разным подсчётам, от 80 до 95 % тепловой электрогенерации и примерно половины гидроэлектрогенерации. Страна, по большей части, обеспечивается электроэнергией за счёт атомных электростанций, наносить удары по которым Россия принципиально не будет, дабы не портить образ главного «мирного атомщика» планеты, но вполне может решить этот вопрос посредством разового уничтожения всех распределительных подстанций, тем более что поводов Киев даёт предостаточно.

Понимая, что все эти проблемы очень надолго, исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук пожаловался на то, что Украине нечем защищать свои энергетические объекты, и что их восстановление в таких условиях лишено смысла: даже если сейчас по мановению волшебной палочки всё восстановится, то, по словам Сахарука, защищать восстановленное будет нечем.

Как мы уже неоднократно отмечали, на Украине имеется большая проблема: расхождения в обмане собственного населения. ВСУ постоянно сообщают о перехватах чуть ли не всех российских средств поражения, в то время как руководство ДТЭК бьёт в набат из-за критической ситуации в энергетике и невозможности её исправления. Кто в этой ситуации кого обманывает, а кто говорит правду, пожалуй, несложно догадаться, учитывая многочасовые ежедневные отключения электроснабжения по всей Украине.