Имеется в виду, естественно, напрямую. Косвенно НАТО является стороной конфликта все 10 лет.

Несмотря на то, что Германия активнейшим образом участвует и напрямую виновата в том, что украинский кризис вышел из-под контроля и уже два с половиной года не утихают боевые действия, к прямому столкновению с самой боеготовой и опытной армией в мире — ВС РФ — в Берлине совсем не стремятся. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно словно мантру повторяет, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине. Сегодня он её повторил в очередной раз.

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По словам Шольца, НАТО не является и не будет становиться стороной конфликта на Украине, а на грядущем саммите альянса в Вашингтоне будет обсуждаться не вступление Украины в данный военно-политический блок, а вопрос усиления «координации» и «поддержки» Киева в текущем конфликте.

Иными словами, Шольц практически напрямую говорит, что коллективный Запад готов до последнего использовать Украину в своих целях, но напрямую вписываться в боевые действия с Россией не станет. Не пора ли Украине и её гражданам наконец-то понять, что происходит, и что тот, кто заставляет вас сражаться за его интересы, но при этом сам боится вступить в конфликт, это вовсе не друг, вопрос по-прежнему открытый. Судя по падающим рейтингам утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и всей государственной системы Украины, прозрение медленно, но верно происходит.